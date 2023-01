Zašto je narodni postao bravo!, a Gold FM sada je Happy FM? Rebrendiranje nalaže tržište, a evo što o svemu kažu stručnjaci

Radio s vremena na vrijeme izazove neku senzaciju. Ili se pokrene nešto novo, ili se pojave dvojbe oko koncesije, ili se – rebrendira. Iako vlada percepcija kako je radio zastario medij, činjenica je da je riječ o besplatnom i dostupnom mediju, i to na više kanala. Možete ga slušati kod kuće, na računalu, recieveru ili čak televizoru, a možete ga slušati i na smartphoneu u pokretu. Znači, dostupan je uvijek i svugdje. Ipak, kad je riječ o radiju, kontinuirano se govori o sličnim stvarima kao i kod drugih konvencionalnih medija, o slušanosti, financiranju... Radio narodni bio je uvjerljivo najslušaniji u nas, a sada je postao bravo! S time da je to popraćeno i promjenom uređivačke koncepcije, pa se ondje više ne vrti samo domaća glazba. S druge strane, slično se dogodilo i s donedavnim Gold FM-om. On se sada zove Happy FM i ne puštaju se samo evergreeni, već – domaća glazba.