Wow! Charlie design najavljuje kraj ljeta pod vodom

Foto: Sanja Baljkas / RedCat Lik modela uronjen u kristalno čisto more priziva u svima nama osjećaj nesputanosti i slobode, koja nam je ovih dana potrebnija nego ikad.

Foto: Sanja Baljkas / RedCat Androgina figura koja fluidno pluta ili je uronjena u more, ostavlja dojam nepripadnosti vremenu i prostoru.

Foto: Sanja Baljkas / RedCat Ona je naprosto tu, da nas podsjeti da, iako je ljetu kraj, more će zauvijek biti tu, sljedećeg i sljedećeg ljeta ...

