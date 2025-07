Vlasnicu zagrebačke parfumerije na taj je biznis potaknuo posjet pitoresknom talijanskom gradiću

Katarina Klobučar, vlasnica niche parfimerije Divinity perfumery, koja se nalazi u samom centru Zagreba, otkrila nam je kako se ideja za otvaranje ovoga biznisa rodila baš na putovanju u Positano. Mjesto je to u Italiji poznato po spektakularnim vizurama, bistrom moru, ukusnoj hrani - ali i specifičnom olfaktornom iskustvu koji su brojne parfemske kuće pokušavale imitirati i pretočiti u svoje bočice. Katarina je tamo bila prije tri godine, a nama je otkrila neke detalje o Positanu, ali i parfemima i mirisima koji su je inspirirali.

- Odsjeli smo u predivnom B&B-u u kojem su prostorije mirisale nevjerojatno. Ubrzo sam saznala da su za to zaslužni difuzori lokalnog brenda Profumi di Positano. Toliko su me oduševili da sam odmah poželjela dovesti taj brend u Hrvatsku i pomislila "Zašto ne bih otvorila svoju parfimeriju?". Naknadno sam ih kontaktirala s idejom da ih dovedem u Hrvatsku. No, ispostavilo se da su toliko lokalni i usmjereni na autentičnost da ne žele izlaziti izvan Positana, što u potpunosti poštujem i cijenim. To brendu daje još dodatnu posebnu čar.

Dugo joj je na listi želja bilo posjetiti to mjesto i bilo je točno onako kako je zamišljala. - Positano mi je dugo bio na listi želja i jedva sam čekala da ga napokon doživim uživo. Bila sam potpuno očarana, taj grad zaista izgleda kao da je nacrtan. Šarene kuće koje se kaskadno spuštaju niz strmu obalu, uličice popločane kamenom, prepune cvijeća i malih lokalnih dućana, limunova stabla na svakom koraku, plavetnilo mora koje oduzima dah, sve je kao iz filma i taj mediteranski šarm kojem je nemoguće odoljeti! Vratila bih se odmah, bez razmišljanja.

Pitali smo je da nam otkrije što tamo definitivno treba pogledati ili posjetiti. - Nemojte zaobići restoran La Tagliata, skriveni dragulj smješten visoko iznad Positana, u dijelu Montepertuso. Pogled od tamo je spektakularan, cijeli grad i more kao na dlanu. Restoran vodi obitelj koja sve radi domaće, od tjestenine do povrća koje uzgajaju u vlastitom vrtu odmah pokraj terase. Nema klasičnog jelovnika, poslužuju nekoliko sljedova koji se mijenjaju ovisno o sezoni, a sve je autentično, ukusno i obilno. Meso s roštilja, domaći sirevi, svježe povrće i vino kuće... sve s nevjerojatnim šarmom domaće kuhinje. Posebna čar je i u tome što često imaju živu glazbu, domaće talijanske pjesme koje upotpunjuju atmosferu i stvaraju ugođaj pravog mediteranskog slavlja.

Otkrila nam je i neke detalje o smještaju. - Odsjeli smo u B&B Mamma Rosa, malom i pažljivo uređenom smještaju s vrlo ljubaznim i susretljivim domaćinima. Doručak je bio poseban, pripremljen od svježih namirnica iz njihovog vlastitog vrta, što je dodatno naglasilo autentičnost i domaću atmosferu. Smještaj se nalazi na vrhu Positana, s prekrasnim pogledom koji seže preko cijelog grada i mora. Iako nije u samom centru, do njega se lako stiže autobusom za samo deset minuta vožnje. Lokacija je mirna i ugodna, a blizina restorana La Tagliata dodatni je plus - rekla je pa nam je prokomentirala i kako inače bira smještaj.

- Rjeđe biramo klasične hotele, češće pronađemo neki ugodan apartman ili B&B preko Bookinga. Volimo smještaj koji ima karakter, domaćinsku atmosferu i po mogućnosti lijep pogled. Bitno nam je da je čisto, dobro locirano i da ima dobre recenzije. Luksuz nam nije prioritet, više cijenimo autentičnost i udobnost.

Nezaboravna je, dodaje, bila jedna šetnja tijekom koje su prešli 1500 stepenica. Iako je cijeli Positano predivan i zaista djeluje kao jedan šarmantni labirint, jedno iskustvo posebno pamtim. Propustili smo autobus prema našem B&B-u pa smo odlučili "lagano" prošetati stepenicama. Samo ću reći da ih je bilo otprilike 1500! Bila je to nezaboravna šetnja uz nevjerojatne poglede, puno smijeha i zadihanosti. Prava mala avantura koja se prepričava i danas!

Razgovor smo okrenuli prema parfemima, a Katarina nam je rekla da ju je inspiriralo što se mirisi tamo nose gotovo kao produžetak osobnosti. - U Italiji sam primijetila posebnu eleganciju i jednostavnost u pristupu parfemima, mirisi su svježi i sofisticirani. Mnoge kombinacije temelje se na citrusima, biljkama Mediterana i cvijeću, ali uvijek s nekom zanimljivom toplom ili drvenastom podlogom. Inspiriralo me kako se mirisi nose s lakoćom, gotovo kao prirodni produžetak osobnosti. To me potaknulo da u svoj asortiman uključim brendove i parfeme koji njeguju sličnu filozofiju, autentičnost, kvalitetne sastojke i emociju - izjavila je i nastavila:

- Poznato je da nas parfem može trenutačno vratiti u određeni trenutak, podsjetiti na neko razdoblje, putovanje ili osobu. Mirisi u nama bude snažne emocije, ponekad lijepe, ponekad nostalgične. Često mi dolaze mušterije koje žele pronaći parfem za novo životno poglavlje, bilo da je riječ o važnom putovanju, svadbi, medenom mjesecu ili novom poslu. Taj parfem za njih postaje uspomena u bočici, svaki put kad ga ponovo pomirišu, vraća ih u to posebno razdoblje. I za mene je to osobno vrlo istinito. Prvi parfem koji sam si kupila bio je na maturalcu u Španjolskoj i još danas ga vežem uz to razigrano, bezbrižno razdoblje. A parfemi koje sam otkrila i kupila u Positanu uvijek će me podsjećati na početak mog puta s Divinity Perfumery, na trenutak kad se rodila ideja.

Katarina je bila i u Veneciji, no rekla nam je kako joj se činila prenapučenom. - Venecija je zaista čarobna sa svojim kanalima, mostovima i uskim uličicama, ima taj poseban, gotovo bajkovit šarm. No, osobno mi je bila malo prenapučena. Iako je i Positano izrazito turistički posjećen, tamo više osjećam onaj autentični mediteranski štih koji ja jako volim, miris mora, limuna, borova, toplinu kamena pod nogama i opušteniji ritam života. Taj spoj prirodne ljepote i lokalne atmosfere za mene ga čini posebnim.

U pamćenju će joj uvijek ostati jedan poseban pogled.- Da, apsolutno, onaj prepoznatljivi pogled na kaskadne kućice koje se spuštaju niz strmu obalu prema moru zaista oduzima dah. Taj prizor, osobito u zlatnom satu pred zalazak sunca, ostaje urezan u pamćenje zauvijek. Sve izgleda kao da je iz neke filmske scene.

Nekih točnih cijena, primjerice, kave ili pizze se nakon tri godine ne sjeća, a sada su sigurno i tamo porasle.- Ne mogu se točno sjetiti cijena, ali sigurno je da su porasle, kao i kod nas. Positano je vrlo popularna destinacija pa su cijene generalno više, osobito u sezoni kada ima puno turista. Zato je dobro računati na nešto veći budžet ako se odlučite posjetiti.

Podijelila je s nama i koje mirisne note bi uključila u parfem inspiriran Positanom da ga ima priliku sama kreirati. - Da bih stvorila parfem koji dočarava samu srž Positana, fokusirala bih se na svježe, sunčane i mediteranske note koje taj grad najbolje opisuju. Neizostavne bi bile mirisne komponente poput limuna i bergamota, koje podsjećaju na mirise limunovih nasada oko grada. Dodala bih note jasmina i nerolija za onu cvjetnu, laganu notu koja priziva ljepotu i eleganciju uskih uličica. Za dubinu i toplinu koristila bih smokvu i sandalovinu, dok bi bor i morska sol dali parfemu svježinu i osjećaj laganog povjetarca koji prolazi kroz grad. Taj parfem bio bi poput šetnje Positanom, svjež, živahan, ali i topao, elegantan i nezaboravan.

Inače, naglašava, voli da putovanje bude kombinacija kulture, prirode, istraživanja i opuštanja. - Volim da putovanje bude kombinacija svega, malo kulture, prirode, istraživanja i povijesti, ali naglasak mi je ipak na opuštanju i uživanju u dobroj hrani. Volim osjetiti ritam mjesta bez žurbe, sjesti u lokalni restoran, kušati autentična jela i samo upijati atmosferu.

Što se tiče pripreme za putovanja, voli poslušati preporuke prijatelja, ali i istražiti lokaciju na internetu. - Kad se pripremam za putovanje, volim poslušati preporuke prijatelja koji su već bili tamo, uvijek se tu nađe neki koristan savjet iz prve ruke. Potražim i po internetu informacije o znamenitostima, na TripAdvisoru pogledam gdje se dobro jede, a TikTok zna biti pun brzih i konkretnih preporuka. Kad skupim sve te informacije, složim okvirni plan puta. Ne volim da je sve isplanirano do u detalj, volim imati određene smjernice, ali i ostaviti prostor za spontanost. To je, po meni, najbolja kombinacija.

Velika želja joj je još posjetiti i Indiju. - Velika mi je želja otputovati u Indiju. Kad sam bila mala, roditelji su vodili indijski dućan, pa sam odrasla okružena mirisima tamjana, sandalovine, začina i živopisnim bojama tkanina i predmeta. Sve to je jako utjecalo na moje odrastanje i razvilo u meni posebnu vezu prema toj kulturi. Od tada u meni postoji snažna želja da jednog dana osobno doživim Indiju, a posebno me privlači Taj Mahal, koji mi se oduvijek čini kao mjesto ispunjeno poviješću, emocijom, ljubavi i nevjerojatnom ljepotom.

Za kraj nam je otkrila i koji su trenutačno trendovi u parfemskom svijetu. - Noviteta kod nas nikad ne nedostaje! Kad smo otvorili Divinity, početkom 2024., krenuli smo s osam brendova, a danas imamo više od dvadeset. Planiramo još novih brendova i ekskluzivnih mirisa, a trudimo se stalno donositi nešto drugačije i zanimljivo. Trenutačni trendovi u parfemima idu prema voćnim notama, s naglaskom na mango, bananu, guavu i jagodu, mirisi koji su sočni, razigrani i puni karaktera.