Vitasović o korizmi: 'Uvijek sam isti i neću 40 dana glumiti da sam nešto drugo da bih opravdao tzv. grijehe'

Poznati istarski glazbenik Alen Vitasović podijelio je na svom Facebook profilu video poruku povodom korizme, u kojoj je iznio svoje stavove o odricanju i iskrenosti. Njegove riječi odjeknule su među pratiteljima, a poruka je izazvala brojne reakcije. Vitasović je jasno dao do znanja da za njega korizma nije vrijeme prividnog odricanja, već dosljednosti u karakteru i ponašanju tijekom cijele godine.

- U vrijeme korizme ja se ne odričem ničega jer se cijele godine ponašam isto – kao Alen Vitasović. Kakav jesam? Pogledao sam se jutros u ogledalo i trudim se biti što bolji čovjek, pošten i iskren, bez da vrijeđam ikoga. Uvijek sam onakav kakav jesam i neću glumiti da sam nešto drugo 30 ili 40 dana samo da bih opravdao svoje takozvane grijehe. Grešan sam, kao i svi ljudi, ali ne želim u tih nekoliko tjedana glumiti nekoga tko će ispasti bolji nego što jest. Ja sam ono što jesam – i tako će uvijek biti, kazao je Vitasović.

Podsjetimo, Vitasović je krajem prošle godine gostovao u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", gdje je govorio o svojoj karijeri, ali i porocima. Istaknuo je kako mu je sad lakše nakon 30 godina. - Onda su svi odmjeravali svaku moju riječ. Ponašao sam se normalno, nisam ništa glumio. Ogromne greške su to bile, ne samo zbog alkohola, nego zbog neodgovornosti i neprofesionalnosti. Ipak su to neki režimi i puno godina mi je trebalo da dođem k sebi. Alkoholizam je s godinama jako nezgodan. Pada tolerancija prema alkoholu. Sve više te gazi. Piješ manje, a on te više ubija, naglasio je Vitasović. Naglasio je kako je sa sela, a na selu se pilo.

- Kad su počele prve svadbe i svirke, popila se koja bevanda. To je i genetski, ali i cijela Istra je poluvesela. Krećeš se u društvu, svi piju oko tebe, gubiš noći, stalno čuješ zvonjavu čaša i jednostavno uđeš u taj ritam i počneš piti. Mlad si i nekako to izdržiš. U svijetu kad sam svirao, popilo se kao što se danas ljudi znaju proveseliti. Kad je krenula popularnost postale su neke traume. Trebala mi je nešto više da to smirim. Ublaži se trema, dobiješ snagu i hrabrost jer treba izaći pred tisuće ljudi i nešto reći. Svi te nude pićem prije i poslije svirke i nikad kraja. Svaki dan si na drugom mjestu i to se zarola i jako se teško vratiti, prisjetio se.

Istaknuo je kako se alkohol reklamira u medijima i to je kao društveno u redu.

- Javna sam osoba koja je priznala problem s alkoholom i to se kod mene zna. Uvijek ću biti stigmatiziran kao alkos, dok neki iza mene padaju po podu ili cesti, za njih ne zna nitko. U državi je puno slučajeva koji se ne liječe. Ja sam na vrijeme odlučio stati tome na kraj, rekao je te nastavio: - Nagli uspjeh me potaknuo da više pijem. Taj način života i bilo je tu privatnih stvari. Teški sam emotivac, a tu su bile depresije. Ona je sad prošla. Četiri puta sam bio na liječenju na Rabu. Nitko me nije tjerao. Uz par prijatelja i obitelj tako smo odlučili. Rekli su mi da mučim sebe, njih i posao ne ide kako treba, da sam neodgovoran i da mi je zdravlje narušeno. Nakon svakog povratka sam rekao - nikad više, rekao je. Istaknuo je kako nikad nije imao apstinencijsku fizičku krizu.

- Znalo je biti jedan dan, pa već drugi dan nije ti ništa. Nikad nisam išao tamo drhteći, išao sam po pomoć. Tamo psihijatri i psiholozi imaju svakodnevna predavanja o alkoholu, sve je smireno, a imaš i fizičke aktivnosti. Družiš se s ljudima, podijeliš iskustva. To je bijeg iz džungle koja te čeka vani. Lako je biti unutra, onda izađeš i vidiš koji su vani luđaci te kako je puno zlih ljudi. Znaju se rugati, a gori su od tebe. Onda opet ideš u borbu, imaš novi koncert, opet dođeš u pet ujutro, nisi dobar za obitelj, spavaš, ništa ne jedeš, pa ti nešto netko broji, pa te provociraju. To sve utječe na tebe. Izdržiš neko vrijeme, onda opet uzmeš tu prvu čašu koja je fatalna. Obitelj je najviše patila zbog mojeg pijenja. Najviše mi je žao djece. Puno godina kad sam trebao biti s njima, od vrtića i školovanja nije me bilo. Bio sam prisutan, pretpostavljam da sam dobar otac, tako barem djeca kažu. Žalim za propuštenim vremenom što nisam malo više dao djeci. Sad pokušavam nadoknaditi, rekao je Vitasović.

Rekao je kako postoji rizik da za pola sata počne piti jer to je u njemu. - Meni je to kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar. Ne smijem ništa piti. Ako pijem, onda ću se napiti i bit će još gore. To je jako tanka crta i nikad neću biti izliječen. Kod mene uvijek postoji opasnost. Užasnut sam, ali svjestan toga. Taj neki strah i svjesnost toga drži me da sam sad u dobrom stanju. Ne mogu obećati sebi ni nikome da se to sutra neće dogoditi, rekao je. Naglasio je kako u početku ništa nije skrivao, a medijima su stvari iz njegovog privatnog života bile zanimljive.