Vince Vaughn najbolji je za upravo ovakve likove koji upadaju u nevolje niti ne znajući zašto, ali to rade na zabavan i šarmantan način

Bad Monkey, Apple TV+

Povratak u rubriku “snađite se nekako”, no vjerujemo da i u nas ima dovoljan fanova Vincea Vaughna koji će naći načina da dođu do njegove televizijske serije. Odnosno TV serije u kojoj on glumi glavnu ulogu, s time da to svakako nije i njegova prva ozbiljnija TV uloga. Sjećamo se barem “Pravog detektiva” prije kojih devet godina, a i kasnije je bilo nastupa na malom ekranu. Čini nam se da je tipu poput Vaughna to i svejedno sve dok se zabavlja dok radi, a u “Bad Monkey” to je sasvim sigurno tako. Radnja se događa na Floridi, jednom od boljih mjesta za biti, čini nam se, uvijek je sunčano, poluotok je oplakan morem, može čovjek sjediti cijeli dan ispred kuće i gledati u ocean. I to otprilike radi Andrew Yancy, kojega tumači Vince Vaughn, koji je nekadašnji policijski istražitelj izbačen iz policije jer je petljao tamo i tako kako baš ne bi trebalo. I onda je postao inspektor restorana, što je nezahtjevan posao koji mu dopušta jednostavan život kakav bi on sam, uvjerava se, i želio. Međutim, ako je on iz policije i izbačen, nije policija izbačena iz njega, pa mu je najbolji prijatelj i dalje Rogelio, policajac kojega tumači uvijek korektni John Ortiz, a koji održava kontakte i s onom stranom gdje se jednostavnim poslovima može ponekad nešto i zaraditi. Tako Rogelio odlučuje Yancyju prebaciti jedan jednostavan posao i tako mu pomoći. A posao je da se riješi ruke koju slučajno pri ribarenju pronađu neki turisti. Jer, ruka nije bilo čija i njezin bi dolazak do krivih ljudi mogao napraviti svašta u lokalnom okruženju. Ali, Yancy od sebe ne može pa ruku zadrži, a na otoku se ubrzo pojavljuje i dama koja tvrdi da je supruga vlasnika pronađene ruke. U bizarnoj radnji pojavljuje se i Yancyjeva povremena djevojka Bonnie koju tumači Michelle Monaghan, pa dobijemo interesantno postavu u jednoj priči kakve smo inače voljeli gledati. Jer kao da je po postulatu “Poroka u Miamiju”, crne boje ne smije biti, samo sunce, ljetne košulje i bermude. Moguće kako je to na umu imao i Bill Lawrence koji potpisuje nekoliko televizijskih uspješnica, pa tako i nama omiljeni “Ted Lasso”. Nakon prve dvije epizode nama se serija dopala, stigla je u posljednji trenutak za ovo ljeto, a zahvatit će i malo jeseni, čime će nas podsjetiti na upravo minulo ove godine doista toplo ljeto. Vince Vaughn naš je omiljeni glumac, ono što se zove oličenjem coola, iako mu niti uloge negativaca ne stoje tako loše, najbolje je kada tumači upravo ovakve likove kao što je Yancy, koji svijetom idu upadajući u nevolje često niti ne znajući zašto, ali to rade na zabavan i šarmantan način. Da bi se onda u nekom trenutku stvorila logika zašto je tako, valjda će do kraja biti tako i u Bad Monkey.

The Union, Netflix

Nada umire posljednja pa je tako i kod nas kada se nadamo da će neki bučno najavljivani visokobudžetni akcić koji radi Netflix, nešto vrijediti. Tako je bilo i sada, pogotovo jer je u ovom filmu doista iznimno popularnih glumaca, Halle Berry i Mark Wahlberg, no opet ništa. “The Union” je sada već klasični Netflixov uradak koji je stajao x milijuna, a igra gotovo isključivo na zvučna imena i akciju praktično bez radnje. Možda će se ovo i gledati, ali nas nije osvojio unatoč tome što su pojedini dijelovi snimani na Ponterossu u Trstu ili u Piranu u Sloveniji, pa i kod nas u Puli i Rovinju, nama, dakle, vrlo dobro poznatim lokacijama a redatelj je suprug Branke Katić iz Novina. Wahlberg će, kako stvari stoje, ostati bez zaista važnije uloge u svojoj karijeri, svakako to nije ni ova Mikea McKenne, slučajnog tajnog agenta, kojega u službu “The Union” dovuče bivša cura Roxanne Hall koju tumači Halle Berry. I to je otprilike to, dvoje poznatih dobro izgledajućih glumaca, u pitkom akciću gdje se na produkciji nije štedjelo, a izgleda nije se ni tražilo da se napravi vrhunski već široj publici prihvatljiv film.

Industrija, MAX

Za “Industriju” kažu da je najbliža kultnom “Naslijeđu”. Po nama, nije baš to tako, ali je sasvim točno da se radi o vrlo dobroj seriji koja je dogurala do svoje treće sezone. Prije svega je zanimljivo vrijeme u koje je serija smještena, a to je odmah nakon krize 2008. godine koju smo itekako osjetili i mi. I onda se tu radi o skupini mladih bankara i brokera koji se nastoje nekako probiti u financijskom svijetu koji se tek oporavlja. U neku ruku i ova serija pomalo pati od brzog protoka vremena u kojem živimo u kojem tehnologija uzima sve više maha, pa se tako i zanimanje brokera poprilično promijenilo, ako već pomalo i ne nestaje. Ipak, prije 15ak godina, kada se serija odvija, toga nije bilo niti u primislima pa smo u onom arhaičnom vremenu kada su velik novac zarađivali tipovi u odijelima, koji su znali dobro prodavati, ali i uočiti dobre prilike za sebe i svoje klijente. Ova sezona bogatija je i za Kita Harringtona kojega pamtimo iz “Igre prijestolja”, što doista jeste još neki dodatni plus.

The Lord of the Rings: Ring of Power 2, Amazon Prime Video

Iako prva sezona najskuplje serije svih vremena nije opravdala očekivanja, štoviše, podbacila je u odnosu na očekivanja brojnih fanova originalnih Jacksonovih filmova i Tolkienovih knjiga, stigla je i druga sezona. Prava na snimanje plaćena su nekakvih milijardi dolara čime je po automatizmu serija lansirana na mjesto najskuplje u povijesti, a onda su tu i ne baš mali troškovi produkcije, a sve s ciljem da se ugrozi “Igra prijestolja”. Nije izgledno da će se u tome uspjeti i s drugom sezonom gdje autori najavljuju kako će se ona ponajviše baviti negativcima u priči, a to ne jamči da će doći do nekog čudotvornog obrata u raspoloženju gledatelja. Još jednom ispada kako su originalne autorske priče najzahvalnije za televizijske formate te bi Amazonu bilo bolje da su pronašli neki novi “Breaking Bad” ili “Žicu” umjesto da pokušaja da se učini nemoguće, a to je da se ponovi uspjeh “Gospodara prstenova”. Ispostavilo se da je to nemoguće, no svejedno serija do sada nije bila toliko loša, a vjerujemo da će i drugu sezonu cijeniti brojni fanovi originalne sage.