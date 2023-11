Vinarstvo u Iloku je otišlo korak dalje: Sada se nudi i nešto više u odnosu na ostala vina

Ilok je desetljećima, pa i stoljećima, poznat kao područje po iznimno kvalitetnom grožđu, a samim tim i po nizu kvalitetnih vina. O tome govore i hektari posađeni pod vinovom lozom, kao i brojne vinarije prepoznatljive po svojim kvalitetnim vinima. Inače, o vinima iz Iloka govore i brojne nagrade koje su osvajali po festivalima širom Hrvatske i svijeta, a između ostaloga poznato je i kako se iločki traminac služio i na ustoličenju kraljice Elizabete 1953. godine.

Ipak, i pored svih uspjeha, kao i višestoljetne tradicije, vinarstvo u Iloku, ali i Hrvatskoj na neki način, krajem 2023. godine otišlo je korak dalje. Razlog tome je otvaranje vinarije KAST koja je po svemu onome što se može vidjeti nešto posebno što treba vidjeti uživo kako bi se dobila prava slika. Oni koji su je posjetili kažu kako je vinarija KAST uz bok najboljim vinarijama ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. O tome govori i izgled ove novootvorene iločke vinarije, ali i tehnologija koju koriste koja se smatra najmodernijom u proizvodnji vina. Tu su svakako i vina za koja kažu kako su posebna i drugačija i da nude nešto više u odnosu na ostala vina.

Iza vinarije KAST stoji obitelj Kovčalija, koja je vlasnik i poznatog hotela Dunav u Iloku, a sagrađena je sredstvima Europske unije te se ističe svojom funkcionalnošću, arhitektonskim rješenjima i nadahnutim uređenjem radi kojih značajno odskače od prosjeka i u Ilok donosi jednu sasvim novu ponudu i kvalitetu. Nova generacija u obitelji, brat i sestra Katarina i Stjepan Kovčalija, prema čijim je početnim slovima vlastitih imena vinarija dobila naziv, preuzela je odgovornost za ovaj projekt sa sasvim novom idejom - prevesti iločka vina iz zone svakodnevnih u zonu vina za posebne trenutke.

- Ovo je priča nas dvoje, ali i želja za nastavkom tradicije jer smo obitelj koja je oduvijek u vinarstvu. Svakako da je tu velika uloga i naše obitelji koja nam je od početka bila velika podrška i bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Sve je započelo 2019. godine kada smo kupili ovaj objekt gdje je krajem 19. stoljeća bila prva vinarska zadruga tako da je ovo samo nastavak tradicije. Od tada smo počeli s provedbom projekta koji je na ovaj način završen i zaokružen i za koji možemo reći kako smo iznimno ponosni - kaže Stjepan Kovčalija.

Govoreći o vinariji KAST Stjepan kaže kako koriste najmoderniju vinarsku tehnologiju te da će u svome radu inzistirati prije svega na kvaliteti vina koja proizvode te da žele biti prepoznatljivi i posebni po kvaliteti. U ponudi njihove vinarije su traminac, graševina, frankovka i chardonnay, odnosno vina s istoka Hrvatske koja se najviše i traže. Prvu berbu imali su 2022. godine te su traminac i graševina već predstavljeni tržištu u Hrvatskoj, dok frankovka i chardonnay još odležavaju i tek će biti plasirani na tržište i od kojih također očekuju jako puno.

- Prošle godine imali smo nekih 10.000 butelja vina dok ove godine planiramo oko 20.000 butelja ili možda nešto malo više. Kapacitet naše vinarije je 100.000 butelja, ali nećemo inzistirati na tome do dosežemo te brojke jer želimo da budemo poznati po kvaliteti, a to se ne može postići ako količina postane prioritet. Želimo da vina vinarije KAST budu prepoznatljiva širom Hrvatske i da se odmah poslije prvoga gutljaja osjeti da se radi o nečemu posebnom - rekao je Stjepan.

Specifičnost vinarije je i podrum koji je uređenjem posvećen tradiciji iločkog kraja i ključnim razdobljima vinske povijesti, zbog čega se sastoji od četiri dijela. Prvi se dio odnosi na današnjicu i tamo su smješteni inox tankovi s kontroliranom temperaturom, drugi dio se odnosi na austrougarsku tradiciju dozrijevanja vina u betonskim tankovima i tamo se nalazi betonsko suđe, treći je dio posvećen srednjovjekovnoj tradiciji i gdje se nalaze drvene bačve, a posljednji, četvrti antičkom dobu iz vremena rimskog carstva gdje se nalaze amfore od terakote. Svaki od tankova vinarije KAST daje nešto posebno po čemu će se isticati svojom posebnosti i kvalitetom. Inače, za kvalitetu vina vinarije KAST zadužen je i nagrađivani srpski enolog Mladen Dragojlović koji ima ključnu savjetodavnu ulogu kada je riječ o proizvodnji. Angažirali su i Gorana Perića iz Istre, cijenjenog tehnološkog projektanta, koji je prema zamislima obitelji i enološkog savjetnika opremio podrum suvremenom tehnologijom.

- Kroz godine sam jako dobro upoznat s vinima s ovih prostora i uvijek su bila kvalitetna, ali i uvijek mi je kod njih nedostajalo ono nešto posebno. Upravo kroz rad u vinariji KAST želim to promijeniti. Tu će nam svakako pomoći sva ta moderna tehnologija kojom vinarija raspolaže, ali i različite vrste bačvi u podrumu. Svaka od njih vinima će davati nešto posebno i na kraju rezultirati da vina vinarije KAST budu drugačija i posebna u odnosu na druga. Želimo doći do razine da osoba koja kuša naše vino odmah osjeti da se radi o drugačijem i posebnom vinu - rekao je Dragojlović koji je tijekom svoje karijere osvajao brojne nagrade i vina na kojima je radio.

Posebnost vinarije je i moderno uređena i opremljena kušaona ukupnog kapaciteta oko 120 mjesta gdje će skupine, ali i pojedinci, moći doći, kušati ali i kupiti vina ove vinarije. I kušaona je moderno uređena i opremljena i već na prvi pogled oduzima dah.

- Brat je zadužen više za taj tehnološki dio, dok ja vodim brigu o promociji vina i kušaoni. Plan nam je povezati vinariju i hotel Dunav gdje će se konzumirati naša vina. S hotelom smo napravili iskorak u turizmu Iloka, a mislim da ćemo sada i s vinarijom napraviti iskorak u Iloku kada je riječ o proizvodnji vina kao i kušaoni - rekla je Katarina Kovčalija govoreći o svome dijelu posla u vinariji.

Dodaje da kada sada gleda sve ovo što su napravili i kako vinarija izgleda misli da su dali svoj maksimum i da su za grad Ilok napravili nešto posebno što će tek dati rezultata kada je riječ o vinskom turizmu.

- Teško je, kada je nešto tvoje, reći da je nešto najbolje, ali mislim kako je vinarija KAST uz bok najboljim vinarijama svijeta i na to smo posebni. Uostalom to nam kažu i svi koji su do sada dolazili i razgledali i vinariju i kušaonu. Uostalom, oni koji ne vjeruju ili žele s uvjeriti u sve što radimo i kako radimo neka nas slobodno posjete i uvjere se iz prve ruke – rekla je Kovčalija.

U obitelji Kovčalija ništa nisu prepuštali slučaju pa su tako za prigodu svečanog otvaranja vinarije angažirala i chefa Gorana Kočiša koji je uzvanicima pripremio svoje delicije. Među okupljenima je bilo puno poznatih osoba, a otvorenju vinarije prisustvovala je i ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

