VIDEO Svestrani glazbenik objavio je debitantski album s osam autorskih pjesama

Zagrebački kantautor i svestrani glazbenik Maali objavio je svoj debitantski album "Maali", a potom ga je predstavio i na koncertu ovog rujna. Ovo događanje odvilo se u Kinoteci, a glazbenik otkriva da je uživao. "Bio je predivan osjećaj zaokružiti gotovo tri godine rada s mojim najdražim suigračima na pozornici bez kojih ovaj album ne bi zvučao kako zvuči, pogotovo u prostoru kao što je Kinoteka", kaže nakon predstavljanja djela na kojem se nalazi osam autorskih pjesama pisanih u razdoblju od deset godina. Osim albuma, Maali je predstavio i novi singl "Apart" kojeg prati i videospot.

"Spot je snimao Vjetroslav Prdinski čiji rad jako cijenim. Vjetroslav je kralj DIY-a tako da smo u hodu tražili kadrove na tržnici koja se zatvarala, u parku zatvorenog vrtića i na kiši koja nas je nenadano ulovila. Spot koji smo snimili mi je jako drag posebno zato što je u spotu uz mene sudjelovao Juraj Krešo-Lovrić, jedan od mojih najbližih prijatelja. Uz sve to, snimali smo na Kvatriću gdje sam odrastao. Jedan kadar snimljen je ispod prozora sobe u kojoj sam proveo veći dio života, ne mogu poželjeti više od toga", opisuje glazbenik koji se nada velikom broju svirki u budućnosti.

Inače, iza umjetničkog imena Maali krije se Mate Picukarić koji je svoj glazbeni put započeo kao dječak. "Moj glazbeni put krenuo je u nižim razredima osnovne škole kada sam tati i mami nakon proslave Velike Gospe u Ivanić Gradu rekao da želim svirati gitaru jer sam bio očaran tamburaškim sastavom koji je tamo svirao. Nakon toga je uslijedio razgovor s tatom koji me ispitivao želim li svirati lead ili ritam ili bas gitaru. Ja naravno nisam znao da postoji više vrsta tako da su me jednostavno upisali na gitaru. Moj prvi profesor bio je Vedran Bazdulj koji mi je kad mi je bilo nejasno kako vježbati instrument rekao “samo cijelo vrijeme sviraj”. Tako sam svirao dok sam se igrao legićima, dok sam ležao u krevetu i dok sam gledao televiziju, što je navika koja je ostala sa mnom dan danas", prisjeća se glazbenik koji otkriva i kako se odlučio za umjetničko ime.

"Cijeli su me život ispitivali jesam li ja pjevao “Ja sam mali Mate” od Letećeg odreda. Znao sam da ne želim izbacivati glazbu pod svojim imenom, pa mi je palo na pamet da prigrlim taj križ koji već toliko dugo nosim i zasad nisam požalio", govori glazbenik. Kao muzičare koji su utjecali na njegovo stvaranje Maali ističe Bon Iver, Adrianne Lenker, Tima Bernardesa, mk.gee, i Sama Emidona. U slobodno vrijeme, kada ne svira, vrijeme voli provoditi s bliskim ljudima. "Ako se nekim čudom uspijem suzdržati i jednu večer ne otići iz stana, šanse su velike da ću završiti na kauču, gledati seriju i svirati gitaru. Starih navika se ipak teško riješiti", zaključuje mladi glazbenik.