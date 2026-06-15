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VEČERNJI NAGRAĐUJE DIGITALNE PRETPLATNIKE

ULTRA Europe 2026 donosi spektakl u Split: Calvin Harris predvodi impresivnu postavu, pridružuje mu se još 13 velikih imena svjetske elektroničke scene

Promo
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 10:41

Najveći regionalni glazbeni festival ULTRA Europe vraća se u Split od 10. do 12. srpnja 2026. godine, gdje će tijekom tri nezaboravne festivalske noći ponovno okupiti više od sto tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Odbrojavanje do 12. izdanja festivala službeno je započelo, a ljubitelji elektroničke glazbe već sada mogu osigurati svoje mjesto na jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja europske festivalske sezone. Tijekom tri dana i tri noći, splitski Park Mladeži pretvorit će se u epicentar vrhunske elektroničke glazbe, impresivne produkcije i jedinstvene festivalske atmosfere koja svake godine privlači publiku sa svih kontinenata.

VEČERNJI NAGRAĐUJE 38 NAJBRŽIH

Posebnu pogodnost pripremio je i Večernji list. Najbržih 38 sretnika ostvarit će pravo na jednu trodnevnu ULTRA Europe ulaznicu (po osobi) vrijednu 135 eura uz kupnju digitalne pretplate Večernjeg lista po cijeni od samo 49,99 eura. Riječ je o iznimnoj prilici kojom pretplatnici ostvaruju izravnu uštedu od čak 85 eura, istovremeno osiguravajući ulazak na jedan od najvećih europskih glazbenih festivala. 

VAŽNO: DOBITNICI ĆE BITI KONTAKTIRANI NA EMAIL ADRESU S KOJE SU KUPILI PRETPLATU.

Festival će i ove godine ponuditi nezaboravno iskustvo ispunjeno energijom, vrhunskim vizualnim efektima i produkcijom koja kontinuirano pomiče granice festivalske industrije. Posjetitelji će imati priliku uživati u programu na više pozornica, uključujući Main Stage, Resistance Stage, UMF Radio Stage i brojne druge festivalske zone.

Nakon što je ranije potvrđen nastup globalne glazbene zvijezde Calvina Harrisa, čiji se dolazak već sada smatra jednim od najekskluzivnijih festivalskih trenutaka europske sezone, organizatori su otkrili novo veliko pojačanje line-upa. Čak 13 novih izvođača pridružuje se impresivnoj postavi te donosi presjek najaktualnijih imena svjetske elektroničke scene.

Na pozornice ULTRA Europe festivala tako stižu neka od najtraženijih imena današnjice: Hardwell, Armin van Buuren, DJ Snake, Afrojack, Adam Beyer, Jamie Jones, CamelPhat, Oliver Heldens, Subtronics i Nico Moreno, dok će festivalski program dodatno obogatiti i HALŌ te Maddix. Ova snažna kombinacija etabliranih zvijezda i aktualnih predvodnika elektroničke scene potvrđuje status ULTRA Europe festivala kao jednog od najvažnijih glazbenih događaja u Europi.

Više od desetljeća ULTRA Europe uspješno spaja vrhunsku produkciju, najpoznatije svjetske DJ-eve i jedinstvenu ljepotu mediteranske obale, stvarajući iskustvo koje nadilazi klasičan festivalski koncept. Upravo zato festival iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja te dodatno učvršćuje poziciju Hrvatske među najpoželjnijim svjetskim festivalskim destinacijama.

Važno je napomenuti kako je ULTRA Europe festival namijenjen isključivo osobama starijima od 18 godina. Ime sudionika bit će otisnuto na svakoj ulaznici, a prilikom preuzimanja festivalske narukvice provodit će se provjera identiteta. Ulaz će biti omogućen isključivo osobama čiji osobni dokument odgovara podacima navedenima na ulaznici.

Uz još brojna iznenađenja koja organizatori najavljuju u nadolazećim tjednima, ULTRA Europe 2026. ponovno potvrđuje status nezaobilaznog ljetnog događaja za sve ljubitelje elektroničke glazbe te obećava još jedno spektakularno izdanje koje će obilježiti festivalsko ljeto u Hrvatskoj.

Foto: Promo

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calvin harris Park mladeži Split Ultra Europe 2026

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Split, 13. svibnja 2026. - U atriju Gradske uprave Grada Splita službeno je najavljeno ovogodišnje izdanje festivala ULTRA Europe, koji će od 10. do 12. srpnja 2026. ponovno pretvoriti Park Mladeži u središte svjetske elektroničke glazbene scene. Tijekom godina festival je prerastao okvire glazbenog događanja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske s dugoročnim utjecajem na globalnu prepoznatljivost destinacije. Organizatori su istaknuli kako uspjeh festivala počiva na snažnoj suradnji s lokalnom zajednicom, institucijama i partnerima, ali i na povjerenju publike koja Hrvatsku prepoznaje kao jednu od najpoželjnijih i najsigurnijih festivalskih destinacija u Europi.

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