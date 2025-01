The Face je od svog prvog izdanja 1980. bio više od magazina - bio je kulturna institucija koja je definirala mladenački identitet i stil sve do početka 2000-ih. Pod vodstvom izdavača Nicka Logana, magazin je spojio glazbu, modu i umjetnost na način koji dotad nije viđen. Posebno upečatljiva bila je uloga Nevillea Brodyja, koji je od 1981. do 1986. kao umjetnički direktor redefinirao izgled publikacije, postavivši nove standarde u tipografiji i grafičkom dizajnu.