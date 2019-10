Skladatelj Rajko Dujmić po izlasku iz zatvora samoinicijativno je otišao na liječenje, no ne želi reći u kojoj se bolnici nalazi. Posjetiti ga mogu samo oni koje on poželi, a bolnici je dao popis dragih ljudi.

- U kontroliranom sam okruženju, ne mogu doći u napast da nešto uzmem. Izaći ću tek kad budem siguran da sam toliko jak da mogu odbiti drogu i alkohol - izjavio je Dujmić za 24 sata.

Dodao je kako imaju prostoriju za pušenje te da tamo razgovaraju koliko žele.

- Imam i klavir na kojemu skladam, puno vremena za razmišljanje o sebi. Nikad nije kasno raditi dobro, za novi početak - kaže.

Otkrio je i kako radi novu glazbu, drugačiju od pregršt hitova koje je skladao za Nove fosile i druge izvođače, te da mu je želja raditi duhovnu glazbu.

- Ovisnosti su me opsjedale cijeli život. Tek sad sam napokon upoznao pravoga sebe. I to kroz spoznaju Boga, u njegovoj punoj snazi. Osjećam da drži ruku na mojem ramenu i vodi me - rekao je Dujmić za 24 sata.