U drugom trobroju emotivni mentori nikad teže izabrali novih osmero polufinalista

Druga emisija troboja u “The Voice Kids Hrvatska” emitirana je večeras na Prvom programu HRT-a, uz velika uzbuđenja, emocije i sjajne nastupe najmlađih pjevačica i pjevača. “Sve što ste vidjeli i čuli prošle subote, iako se čini neponovljivo, vidjet ćete i čuti i večeras. Doduše, jednaka su samo pravila, a na sceni su druga djeca, druge pjesme i sasvim nova neizvjesnost”, rekla je u uvodu voditeljica Iva Šulentić.

Mentori su ponovno sastavili trojke, svaki tim po dvije, a iz svake od tih osam trojki po jedan mladi glas prolazi dalje, njih ukupno osam. Uz osmero iz prvog troboja, u polufinalu iduće subote bit će ih ukupno šesnaestero.

Prva se predstavila trojka mentorice Mije i njezina tima, a u njoj su Vida Đurković, Sofia Makar i Rita Srdarević. “Ovo je raj. Raj sa zlatnim stepenicama. To je nama Voice Kids”, rekle su u uvodu članice ove trojke koje su probile led večeras. Vidjeli smo njihove probe i način na koji su učile i družile se, a onda su vrlo moćno i hrabro izvele zahtjevnu pjesmu “Something’s Got a Hold on Me” (Etta James), uz veliku potporu publike i navijača. Svojim šarmom i iskrenošću osvojile su je, ali dalje ide samo jedna od njih. Miji su ostali mentori pokušali pomoći, ali morala je sama donijeti odluku i uz mnogo emocija odlučila je da dalje s njom ide Sofia Makar.

Nova priča predstavila je prvu večerašnju trojku mentorice Vanne, a u njoj su Sara Zeba, Ivona Pavić i Magdalena Biličić. Sve tri od dolaska na audicije željeli su ući u Vannin tim i mnogo su naučile od nje. “Ta je pjesma baš za nas tri”, rekle su ove sjajne mlade pjevačice i izvele “I Have a Dream” (ABBA). „Ovakvu iskrenu pjesmu mogu osjetiti samo djeca jer one su to“, rekla je Vanna prije nego što su svi uživali u ovom zaista posebnom nastupu. „Unaprijed vam zahvaljujem na trudu da pjevate višeglasno i na svemu što ste dale. Moram donijeti odluku, dalje ide Sara“, odlučila je Vanna.

Zatim je došao red na tim Gobac, a u njemu su Nina Vujević, Laura Nevistić i Vea Terezina Burton. Veselo je bilo na njihovim pripremama, ali marljivo se i ozbiljno radi. “Trudit ćemo se da bude najbolje što može biti”, rekle su članice prve Gopčeve trojke koje su izvele pjesmu “Birds of a Feather” (Billie Eilish). Mia, Vanna i Marko nakon njihova nastupa pokušali su pomoći Gopcu pri odluci, dali su niz komplimenata na iskrenom nastupu. „Bile ste grozne i to je sve loše“, našalio se Gobac i odlučio da s njim nastavlja Nina Vujević. „Cure, mogu vam samo zahvaliti, bile ste odlične i puno vas volim bez obzira na ova stroga pravila“, zaključio je mentor.

“Ne može bolje jer sam u timu kod Tolje”, rekao je Matej Kruljac koji uz Saru Dragelj i Vidu Magdalenić čini prvu večerašnju trojku kojoj je on mentor. Odlučili su se za veselu i brzu pjesmu “Ma daj, obuci Levisice” (Daniel Popović). „Svatko od njih je različit, na audicijama su pjevali balade, ali ovo je moj izbor da pokažu i nešto drugo od sebe i ovo je pjesma za njih“, objasnio je izbor pjesme mentor Tolja. Odluka je da s njim u timu nastavlja Vida Magdalenić.

Došlo je vrijeme i za drugi krug, još je samo četiri mjesta u polufinalu i napetost raste. Novu trojku mentorice Mije koja dolazi na scenu čine Hana Bakić, Emma Horvat i Nikolina Katavić. “Bit će nam jako žao jer samo jedna može proći, ali bit ćemo podrška koja god prođe “, iskreno su rekle ove mlade pjevačice i s mnogo emocija izvele sasvim posebnu pjesmu “Moj lipi anđele” (Oliver). Vrlo emotivno i pjesmu i izvedbu doživjeli su i publika i mentori, a posebice Mia. “Vas tri bile ste tolika radost na svakoj probi i hvala vam na iskrenosti. Rekli smo da se nećete natjecati, nego biti podrška jedna drugoj. Dalje može ići samo jedna, a to je Hana“, zaključila je Mia.

Kiara Lojić, Pia Matković i Elin Sipos druga su trojka mentora Marka Tolje. I one su nam donijele svoju priču o pripremama za nastup i atmosferi s proba. Mentor im je obećao „energetsku bombu“ i odlučio da se predstave s pjesmom “Proud Mary” (Tina Turner). I publika u studiju i navijači pjevali su i plesali s njima, a Marko je, uz komentare ostalih mentora, morao odlučiti. „Odličan je bio dojam na pozornici, osjećamo se kao doma“, rekle su mlade pjevačice dok su čekale odluku. „Teško mi je donijeti odluku jer ste podjednako genijalne. Obožavam vas“, rekao je Tolja i odlučio da s njim dalje ide Pia.

„Trebaš li me“ (Eni & Cvek) bio je izbor za drugu trojku mentorice Vanne. „One su sve jako fine, delikatne i senzibilne pjevačice“, rekla je mentorica predstavljajući Petru Duduković, Luciju Jurišić i Muru Krička. “Ova nam pjesma odgovara jer smo kao tužne vrbe”, opisale su se tri simpatične i talentirane pjevačice. Sjajan nastup i sve ono što su na probama vježbale oduševio je i publiku i mentore. „Vjerovala sam vam dok ste pjevale i to je ono najvažnije“, rekla je Mia. „Mislim da ste ovo pjevale za svoju mentoricu kojoj će isto biti jako emotivno jer mora odlučiti koja od vas ide dalje“, dodao je Gobac. Nakon niza komplimenata, mentorica Vanna morala je donijeti odluku. S njezinim timom nastavlja Petra. Vrlo emotivno i s pokojom suzom svaka od njih doživjela je tu odluku.

Još je samo jedno mjesto u polufinalu, a za njega će pokušati dati najbolje od sebe Gopčeva trojka u kojoj su Lota Knežević, Korina Rupar i Toma Vranešić. “What Makes You Beautiful” (One Direction) pjesma je koju prije baš i nisu dobro poznavali, ali obećali su biti neponovljivi na sceni. I takav su dojam ostavili na sve u studiju, i na navijače i na mentore. „Ovako se emisija privodi kraju“, rekao je Ivan Vukušić i pozvao publiku da još jednom nagradi njihov nastup. „Kakav mentor, takvi kandidati. Energični, veseli i svoji“, rekla je Vanna dok je Gobac imao još malo vremena za odluku. „Savršena ste završnica ovih troboja“, dodala je Mia. „Vi ste genijalna trojka, ali budući da je s pravilima tako kako je, dalje ide Lota“, donio je odluku Gobac.

Nakon mora emocija, iskrenih riječi i nastupa mjesta u polufinalu su popunjena. Njih šesnaestero, prema izboru mentora, gledat ćemo već iduće subote, osmog veljače, u polufinalnoj emisiji. Ovu, sedmu emisiju reprizno možete pogledati u nedjelju, drugog veljače, na Prvom programu HRT-a u 17 i 30 ili putem platforme HRTi.

Emisiju možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok) te putem službenog YouTube kanala „The Voice Kids Hrvatska“.

Polufinalna emisija na rasporedu je u subotu, 8. veljače, na Prvom programu HRT-a.

