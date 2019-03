Životni preokret: Trebao je biti pravnik, a danas odijeva poznate Hrvatice i u tome uživa

Ljubiteljima urbane mode Zoran Aragović itekako je poznato ime. Njegov brend BiteMyStyle već 15 godina oduševljava trendseterice koje vole biti drukčije, jedinstvene i zamijećene. Odjeću s njegovim potpisom rado nose i brojne poznate Hrvatice poput Elle Dvornik, Nives Celzijus, Lee Mijatović, Pamele Ramljak i Anđe Marić pa ni ne čudi što mnoge s nestrpljenjem očekuju slavljeničku reviju brenda BiteMyStyle koja se održava 23.ožujka pod pokroviteljstvom brenda Philips u sklopu Bipa FASHION.HR-a.

– Presretan sam i ponosan što mogu proslaviti petnaest godina na modnoj sceni. Drago mi je da BiteMyStyle kao brend iz kolekcije u kolekciju napreduje pa tako i za ovu slavljeničku reviju u sklopu Bipa FASHION.HR–a pripremamo nešto pomalo drukčije, ali i dalje prepoznatljivog rukopisa punog boja i uzoraka. Obljetnicu ćemo obilježiti i snimanjem zanimljive kampanje koju pripremamo za travanj – otkriva nam Aragović. Iako je danas cijenjeno ime u svijetu mode, u tinejdžerskim danima imao je sasvim druge poslovne planove. Oduvijek je bio odličan učenik pa je nakon srednje škole upisao Pravni fakultet. No ubrzo je shvatio da se modom, koju je do tada smatrao prvenstveno hobijem, želi baviti profesionalno.

Foto: Promo

– Nakon početka studija shvatio sam da zapravo nema smisla forsirati nešto što te ne ispunjava, već treba pokušati s nečim u što zaista vjeruješ i što istinski voliš. Na poticaj obitelji i prijatelja odlučio sam se profesionalno okušati u modnom poslu – ističe dizajner. Najveći oslonac tijekom životne prekretnice bila mu je majka Marija koja mu je i danas desna ruka kada je riječ o poslovanju. – S obzirom na to da je ona ekonomistica, zadužena je za onaj dio koji mene pretjerano i ne zanima i koji ne razumijem, a to je papirologija, računi, financije i ostalo. Njoj je beskrajno drago da živim od onog što zaista volim, da sam se tome ozbiljno posvetio, a i gušta u tome da svako malo dobije neku dizajnersku tuniku – smije se Zoran.

Iako se često kaže kako je svaki početak težak, Aragović je imao tu sreću da je njegov dizajn publika odmah prepoznala. U tome su mu pomogle i bliske prijateljice koje su reklamirale i nosile njegove kreacije. – U početku je svakako najveći izazov bio kako svoj dizajn približiti što većem broju modne publike i potencijalnih kupaca. Naravno za to je bilo jako važno pojaviti se u medijima, a tu mi je uvelike pomogla Ines Preindl koja je prva prepoznala moj rad i bila moja prva ambasadorica. Tada još nije bilo društvenih mreža već su primarni bili televizija i pisani mediji. Meni je tada bilo bitno brend BiteMyStyle učiniti prepoznatljivim – kaže Aragović. Njegov specifičan modni stil ubrzo je zapeo za oko i brojnim damama s estrade u čemu je Aragović vidio odličnu priliku za prezentaciju brenda. Voli surađivati s pripadnicama javne, a pogotovo glazbene scene jer, kako kaže, to mu omogućuje veliku kreativnost pogotovo kada je riječ o snimanjima spotova ili dizajnu kostima za koncerte.

Foto: Promo

– To su trenuci kada mogu dizajnirati neopterećeno i zaista dati mašti na volju. Osobe s kojima surađujem postale su mi i prijatelji pa tako nema nekih zahtjevnih ili nerealnih prohtjeva. Meni kao dizajneru je isto tako bitno da one na sceni izgledaju autentično, efektno i da budu zapažene. To je obostrani interes. S nekima od njih surađujem već dugi niz godina tako da se stvorilo povjerenje i tada kreiram s najvećim guštom jer znam da svoju ideju mogu realizirati bez ikakvih ograničenja – kaže dizajner koji inspiraciju za nove komade crpi iz egzotičnih putovanja, ali i pop-kulture. – Ja sam MTV generacija pa me često inspirira pop-kultura i glazba tako da nešto što je prosječnoj osobi nezanimljivo meni otvori neke nove ideje i zamisli koje onda pretočim u dizajn. Kreativni um nikada ne miruje i ne poznaje granice – ističe ovaj 38-godišnjak. Iako ne krije da bi volio surađivati i s velikim svjetskim glazbenim zvijezdama poput Due Lipe, Rihanne, Gwen Stefani i Janet Jackson, na odlazak iz Hrvatske ne pomišlja. – Meni je ovdje lijepo, tu su mi obitelj i prijatelji i puno dragih klijentica pa bih u ovom trenutku rekao da se ne bih napustio Hrvatsku zbog poslovne prilike, barem ne za stalno – ističe Aragović i dodaje da mu je žao što u Hrvatskoj mladi poduzetnici nemaju dovoljnu podršku.

– Sve to lijepo zvuči na papiru i u teoriji, no realnost je puno drukčija. Spominjala se i ulica hrvatskog dizajna gdje bi se turistima približili naši dizajnerski komadi i još puno ideja, no nažalost ništa se od toga nije realiziralo. Kad o tome razmišljam, odmah bih spakirao kofere i probao se okušati u nekoj od stranih zemalja – govori Zoran koji se ipak dana da će se u skorije vrijeme stvoriti uvjeti za još bolje i kvalitetnije poslovanje dizajnera. Dok se ti uvjeti ne stvore, Zoran se baš kao i njegovi kolege bori sam za svoj dio tržišta. U tome važnu ulogu igraju i društvene mreže koje su jedan od ključnih faktora poslovanja. Njegov brend BiteMyStyle na Facebooku prati gotovo 37 tisuća ljudi dok na Instagramu ima nešto manje od 10 tisuća pratitelja.

Foto: Promo – Ne mogu zamisliti poslovanje bez društvenih mreža. Danas smo svi na mobitelima i to nam je glavno sredstvo informiranja. S obzirom na to da upravo mreže iziskuju svakodnevnu aktivnost, komunikaciju s pratiteljima, dobre fotografije proizvoda i zanimljive priče, to naprosto ne mogu sam obavljati pa je za to zadužen Leon Ivanuša koji mi je u tome desna ruka – govori Aragović koji je na Facebooku prisutan od samih početaka zbog čega je jedan od pionira online prodaje kada je riječ o domaćim dizajnerima. – Naravno još uvijek veliki broj ljudi ipak voli osobno posjetiti dućan i prije kupnje uživo vidjeti proizvod. U mojem slučaju to je još uvijek nekako izjednačeno, ali upravo radimo na web-katalogu pa vjerujem da će se povećati broj online kupaca – dodaje dizajner čije se kreacije osim u Zagrebu mogu pronaći u Ljubljani, a u planu je i otvaranje showrooma u Beču. – Želja mi je proširiti brend i izvan granica Hrvatske u još većem intenzitetu i približiti ga što većem broju publike – govori Aragović kojem ne nedostaje planova ni na privatnom planu. – Svaki slobodan trenutak koristim za putovanje pa već sad maštam o nekim egzotičnim destinacijama. Osim toga, volio bih napokon i nabaviti malog jazavčara koji će se zvati Baltazar – otkriva nam za kraj dizajner.

Pogledajte i top 10 najgorih padova na modnim pistama.