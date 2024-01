Tony Cetinski oglasio se o otkazivanju koncerta u Sarajevu pa opleo po organizatorima: Sada sam i to doživio

Nakon što proteklih dana regionalne medije puni vijest o mogućem otkazivanju koncerta Tonyja Cetinskog u Sarajevu, jutros je i glazbenik odlučio poslati službeno priopćenje:

– Eto da i mene netko zabrani ili da otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U Ugovoru jasno piše što i kako ide u slučaju otkazivanja.



Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. svibnja 2024., i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti sa ovih prostora jer naša je deviza samo LJUBAV!



Ovim koncertom zajedno sa svojom publikom obilježit ću 35 godina svog djelovanja, a ulaznice kreću uskoro u prodaju.



Za koji dan, točnije 29. siječnja, izlazi i dugo očekivani duet s mladim i izvrsnim pjevačem Adijem Šošem, tako da, eto, sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim našim, vašim ili njihovim balkanskim prostorima.



S naglaskom na dio stihova:



…. nije važno gdje se moliš,



Po kojoj Svetoj knjizi…..

SAMO JE VAŽNO DAL SI ČOVJEK ILI NISI!!!" napisao je Tony.

Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini nastala je rasprava zbog koncerta pjevača Tonyja Cetinskog u Sarajevu. Naime, nakon što je predstavljen program godišnjice Zimskih olimpijskih igara koje su bile održane 1984. godine u Sarajevu. Mnogi građani najviše su komentirali odluku odbora za organizaciju 40. godišnjice ZOI-ja da na obilježavanju pjeva Tony Cetinski. U javnosti su odjeknule kritike influencerice Hane Hadžiavdagić Tabaković i pijanista Vlada Podanyja.