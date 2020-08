Tony Cetinski pred novim izazovima: Uskoro ga gledamo u ulozi DJ-a i radijskog voditelja

Svirki i koncerata dok traje pandemija koronavirusa sve je manje pa je glazbena industrija, kao i mnoge druge, pogođena ovom krizom, ali našeg glazbenika Tonyja Cetinskog to nije obeshrabrilo i on je našao put do svoje publike. Naime, Tonyja ćemo uskoro vidjeti u ulozi DJ-a, a taj mu je posao itekako poznat jer se njime bavio u svojoj mladosti.

– Sitnim koracima i pozitivno idemo naprijed unatoč vremenu u kojem živimo. Vraćam se svojoj prvoj ljubavi iz svoje mladosti, kada je glazba bila važna. Puštat ću glazbu koja me vraća u moje najbolje godine. Iz srca i duše šaljem poruku ljubavi, tolerancije i vjere u pozitivan ishod čovječanstva – poručio je Tony, koji će glazbu puštati 8. kolovoza na terasi hotela Milenij i izborom pjesama vratiti publiku u osamdesete i devedesete godine. Nije to jedina novost kod Tonyja jer uskoro ćemo njegov glas redovito slušati i na frekvencijama radija Rovinj FM.

U ulozi glazbenog urednika i voditelja, zajedno sa svojim prijateljem iz djetinjstva i suvoditeljem Alenom Matoševićem, pokušat će u emisiji “Najbolje godine” zabaviti i okupiti sve one koji su tih osamdesetih i devedesetih dijelili isti glazbeni ukus i trenutke. Emisija počinje 19. kolovoza i ići će svake srijede u terminu od 19 do 21 sat. Koncept emisije zamišljen je tako da slušatelji svojim javljanjima u emisiju i pričama za koje ih vežu uspomene na njihove najbolje godine kreiraju svoje glazbene liste.

Tony već dulje vrijeme sa suprugom Dubravkom živi u jednom mjestu u Istri, u kojem su tijekom pandemije koronavirusa uz pomoć susjeda zasadili i svoj vrt te uživaju u njegovim plodovima. Veliki je to gušt i zadovoljstvo za našeg glazbenika koji je dulje vrijeme razmišljao o tome da ima svoje voće i povrće.