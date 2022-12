Tko je prvi suprug Meghan Markle? Poštom mu je poslala vjenčani prsten nakon što se odselila 3.000 km dalje

Ovih dana kada je sve u znaku njihove nove dokumentarne serije "Harry i Meghan" koja se prikazuje na Netflixu, mnogi su primijetili kako u seriji nema Meghaninog prvog supruga, Trevora Engelsona. Iako se u njoj prikazuje i njezina majka po prvi put te ostali bliski ljudi, kao i mnogi stručnjaci, 44-godišnjeg američkog producenta nema nigdje. Meghan i Trevor zajedno su bili sedam godina, a vjenčali su se 2011. godine. Upoznali su se u holivudskom baru još 2004. godine, a mnogi tvrde kako joj je on bio mentor kada je prvi put zakoračila u filmsku industriju te da joj je on sredio ulogu u filmu "Remember Me" 2010. godine.

Brak je potrajao dvije godine, a kao razlog razvoda naveli su "međusobne razlike". Mediji su nagađali kako je razlog upravo to što je ona preuzela ulogu u seriji Suits koja je naglo doživjela veliki uspjeh. Naime, zbog posla se morala preseliti tri tisuće kilometara dalje, u Toronto gdje su snimali, a tu je i ostala nakon završetka snimanja, dok je Trevor bio u njihovom stanu u Los Angelesu.

Trevoru je navodno sve došlo iz vedra neba, a Meghan mu je poštom poslala svoj vjenčani prsten.

Brojni joj to zamjeraju s obzirom da se misli kako je upravo on razlog njezina uspjeha, s obzirom da je ona bila tek jedna od glumica koja se nadala slavi, no do njega nije dobivala važnije uloge.

Danas su oboje ponovno vjenčani i imaju djecu s novim supružnicima. Trevor je sreću našao s 33-godišnjom milijunašicom i nutricionisticom Tracey Kurland, a vjenčali su se pet mjeseci nakon što se Meghan udala za princa Harryja. Sada imaju dvije kćeri: dvogodišnju Ford Grace Engelson i jednogodišnju Siennu Lee.

VIDEO>>Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu