Tarik Filipović pokazao kako je izgledao prije 17 godina, netom prije nego li mu je u život ušetala Lejla

Voditelj i glumac Tarik Filipović (49) na svom je Instagramu podijelio fotografiju iz svog doma. Naime, gledao je seriju "Duga mračna noć" koja se prikazuje na HRT-u, a u kojoj je utjelovio ulogu Joke.

To je bilo prije 17 godine, a Filipović je prisjetio kako je tada izgledao, ali i da je to bilo netom prije nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu Lejlu Filipović.

"Prije 17 godina. Godinu nakon toga u moj je život ušla Lejla Filipović", opisao je glumac i voditelj. Istu je fotografiju na svom Instagram storyju podijelila njegova supruga uz poruku 'volim te'.

Foto: Screenshot

Podjestimo, on je bio jedan od najpoželjnijih neženja, a ona bivša misica koja je upravo izašla iz braka. Godinama su bili poznanici, viđali su se na događanjima, pozdravljali se, ali to je bilo sve. A onda su jednom sjeli na kavu. Postali su par 2006. godine, no okolnosti im nisu išle na ruku. Nije prošla ni godina dana otkad je Lejla postala samohrana majka trogodišnjeg Dine, odnosno otkad se rastala od Dade Majolija. Zbog svega toga Lejla i Tarik nisu htjeli odmah potvrdili svoju vezu, a potvrda je došla tek 2007. godine na dodjeli nagrada Večernjakovog Ekrana. Vjenčali su se u tajnosti na Silvestrovo 2007. godine u Zagrebu, dva mjeseca prije nego što je ona rodila njihova sina Armana.

VIDEO>>Gledatelji bijesni na Bilmana zbog sinoćnjeg Supertalenta: "Neprofesionalan i bezobrazan, može ga biti sram"