Tajči pozirala sa zgodnom sestrom koju ne viđamo često, pogledajte što su odjenule, mnogi su oduševljeni

Poznata hrvatska glazbenica Tajči i njezina sestra Sanja Matejaš (poznatija u svijetu kao Sanya Mateyas) oduševile su publiku nastupom u Borrego Springsu, gdje su se predstavile u prekrasnim tradicionalnim šestinskim nošnjama. Tajči i Sanja žive u Americi, ali Sanju ne viđamo baš tako često. Ona je naime, izgradila karijeru u SAD-u, glumila je, između ostalog u jednom Disneyevom filmu, a bila je i član Trans-Siberian Orchestra, te je osnovala hard rock bend u Los Angelesu, Duda Did It. Godine 2019. Tajči je sestri na Instagramu čestitala rođendan, a i tada kao i sada mnogi su primijetili koliko su slične.

"Sretan rođendan mojoj prekrasnoj, duhovitoj, pretalentiranoj, nevjerojatno snažnoj, otpornoj, neovisnoj, strastvenoj, voljenoj, koja nema tolerancije za sr**** (kapa dolje), ljubiteljici životinja, zemaljski osviještenoj vegetarijanki (više šešira) i 'puno mlađoj sestri' Sanji. Puno te volim i jedva čekam da idemo na turneju zajedno", napisala je pjevačica uz objavu tada.

Tajči, koja je nakon velike jugoslavenske slave početkom 90-ih izgradila uspješnu karijeru u SAD-u, nastavlja promovirati hrvatsku kulturu diljem Amerike. Obožavatelji su oduševljeno reagirali na objavu, ostavljajući brojne pozitivne komentare i srca, posebno ističući ljepotu tradicionalnih nošnji. "Prelijepo ❤️" i "Tako prekrasno!!" samo su neki od komplimenata koje su dobile sestre.

Podsjetimo, Tatjana Cameron Tajči je prije 34 godine nastupila na Euroviziji s pjesmom "Hajde da ludujemo", koju je napisao Zrinko Tutić i time stekla slavu. No, mnogi ne znaju kako se ta pjesma prvo zvala "Berači jagoda", i imala je refren "Hajde da beremo jagode". O tome je bilo riječi u jednoj epizodi serijala "Zauvijek autor" Tonija Volarića, posvećenoj Zrinku Tutiću.

"Ako Novković napravi svjetski hit sa ‘Stari Pjer‘, ako Nikica napravi ‘Nono nono nono, dobri moj nono‘, čekaj čovječe. Ne smije biti komplicirano, mora biti ta jednostavnost. I eto, s ‘Hajde da ludujemo‘ sam napravio da, imam ti pravo ići na živce, ali ti ne možeš oprati sa sebe pjesmu. Kao vodene kozice je bila zarazna.“, rekao je Tutić.

"Pjesma se zvala ‘Hajde da beremo jagode‘, tako je bio naziv i tako je išao tekst. Gledali smo može li to bit‘ bolje.“, dodao je Nikša Bratoš. Stvar je popravila Alka Vuica.

"Pozvao me da mu popravim tu ‘Hajde da beremo jagode‘, jer Tajči je prošla na prvom natjecanju Hrvatske televizije s pjesmom ‘Hajde da beremo jagode‘. Al‘ Zrinko je bio dovoljno šegav, što bi rekli Istrijani, i znao je da to može bolje.

Zrinku se nije dalo snimat tri kazete odvojeno s uputama za ljude, pa bi snimio jednu na kojoj su bile upute Nikši Bratošu, meni, svima. Onda bi na kazeti rekao: Slušaj Nikša, ovdje krećemo u jedan zarazni krug satisfaction, evo to ovako otprilike treba da zvuči, i onda odsvira taj zarazni krug. A slušaj, ti Vuica, ti nađi nešto iz spomenara, nešto što se pamti..." - prisjećala se Alka kroz smijeh i sjajno ga oponašala. "Uvijek je davao te upute. I upute su koristile" - zaključila je.

VIDEO Thompsonova supruga odgovorila Remi iz Elementala koristeći njezine stihove: Malena, iz kojeg si ti svemira?