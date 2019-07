Svojim postupcima izazvao bijes javnosti, a sada ženi bivšu Romana Abramoviča

Bivša supruga Romana Abramoviča, Daša Zhukova ponovno se udaje. Njezin novi odabranik je grčki milijarder Stavros Niarchos, javnosti poznat po kratkim romansama s Paris Hilton i Mary-Kate Olsen.

Par će se navodno vjenčati kasnije ove godine, no još nemaju konkretnih planova.

Daša iz braka s Abramovičem ima dvoje djece, a zbog njih su ostali u dobrim odnosima nakon braka. Lijepa 38-godišnjakinja bila mu je treća supruga.

Bili su u braku od 2008. do 2017. Nakon razvoda dobila je 92 milijuna dolara i četverokatnicu na Manhattanu, no u brak nije ušla praznih džepova, naime, ona je kći još jednog ruskog oligarha. O vezi Žukove i grčkog milijardera dugo se šuškalo, no potvrdile su je tek paparazzo fotke u španjolskom Vanity Fairu na kojima se ljube.

Niarchos je medijima postao zanimljiv zbog kratkih i burnih romansi s reality zvijezdom i bogatašicom Paris Hilton, ali i glumicom Mary-Kate Olsen. Njih dvije su prestale komunicirati jer je reality zvijezda glumici preotela dečka. Niarchos je zbog prekida s Hilton porazbijao jedan hotel u Las Vegasu.

Ipak, javnost je zgrozio incident kada je Stavros ponudio beskućniku 100 dolara da se polije po glavi sokom od naranče, što je očajnik i napravio dok su ga milijarder i ekipa gledali i smijali se.

