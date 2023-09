Supruga poznatog glazbenika iznenadila je sve izgledom: Ovo nije ona, što se događa ovdje?

U britanskom kazalištu Birmingham Hippodrome uskoro će se održati premijera baleta Black Sabbath koji je inspiriran glazbom istoimene grupe legendarnog pjevača Ozzyja Osbournea. Njegova supruga Sharon Osbourne (70) na Instagram profilu Birmingham Royal Ballet je u videu ispričala kako je bila iznenađena kada je čula da se snima balet na glazbu Black Sabbatha.

- To je zbilja bilo neočekivano. Tko bi se sjetio te kombinacije? Prva mi je pomisao bila kako je to briljantno - oduševljeno je pričala Sharone u videu. Publika na Instagramu više je pažnje obratila na izgled Sharon Osbourne nego na poruke iz videa pa je ispod ove objave bilo najviše komentara koji su se odnosili na izgled supruge Ozzyja Osbournea. - Bože, što si je ona to napravila s licem? Dva puta sam morala pogledati video, ovo nije Sharon! Što se događa ovdje? Neprepoznatljiva je - bili su samo neki od komentara korisnika Instagrama.

Sharon je prije godinu dana otvoreno govorila o svom iskustvu sa estetskim operacijama i priznala je kako tako nešto više ne želi ponoviti. U intervjuu za The Sunday Times rekla je da je imala užasna iskustva s face - liftingom te se čak usporedila s Kiklopom.

"Ma što Kiklop, izgledala sam kao ona stvar od Kiklopa", našalila se Sharon u intervjuu pa nastavila u ozbiljnom tonu. "Bilo je užasno. Kad sam se vidjela u ogledalo, pitala sam kirurga je li se on to našalio sa mnom. Jedno oko mi je bilo drugačije veličine i oblika od drugog!", otkrila je i dodala da joj je oporavak bio toliko bolan da je odbila napraviti korekcije poslije.

"Kao prvo sam danima bila u zavojima. Moji su me zezali da sam mumija. A uz to je pakleno boljelo", kazala je. Ozzyjeva supruga tvrdi da je nakon zadnje operacije shvatila da joj to ne treba te danas ne može pojmiti zašto si je priuštila takvu patnju i bol.

"Nema puno toga na meni što nisam kirurški dotjerala, rastegnula, ogulila, laserski obložila, poboljšala ili u potpunosti uklonila. A ne znam ni sama zašto. Pa bore su lijepe. Svaka od njih priča priču", zaključila je.

