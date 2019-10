Supruga Dinamovog nogometaša: Nismo javno o tome govorili

Lejla Hajrović supruga Dinamovog nogometaša Izeta Hajrović u intervju za Azru ispričala je sve o svom životu prije veze i braka s Izetom.

Ona je rodom iz Travnika ali odrasla je u Švicarskoj, a sad živi na relaciji Zagreb - Zürich. Kaže kako je njezinim roditeljima bilo važno obrazovanje i Lejla je išla u privatne škole i poslali su je i u Veliku Britaniju kako bi savršeno svladala engleski jezik. Iako mnogi misle kako je dizajnersku odjeću, torbe i cipele kupuje suprugovim novcem Lejla kaže kako je od svoje 14. godine radila u očevoj firmi i zarađivala.

- U očevoj firmi sam radila već od svoje 14. godine. I pored svog posla, uvijek sam to radila, što i danas radim. Inače, kada sam Izeta upoznala, radila sam za jednu od top tri galerije na svijetu, ali za sada radim u očevoj firmi - rekla je Lejla u intervju.

Lejla je popularna na društvenim mrežama i ima preko 251 tisuću pratitelja na Instagramu, a sada je prvi put javno pričala i o tome koliko ona i Izet pomažu drugima i rado se odazivaju na humanitarne akcije.

- Kao dijete sam naučila da treba dijeliti i pomagati ljudima. Otkako znam za sebe, roditelji i ja pomažemo drugima. I Izet i ja smo to uvijek radili, samo privatno, nismo javno govorili o tome. Kada smo pomogli Pedijatrijsku kliniku u Travniku, o toj akciji se pisalo u medijima. Nisam netko tko voli pričati o tome na društvenim mrežama, niti sam ih koristila da bih to isticala, ali sam shvatila da ipak na tu moju publiku koju imam na društvenim mrežama, na djevojke i neku mlađu populaciju mogu utjecati. Shvatila sam da to treba koristiti, da pozovemo svakoga da pomogne u bilo kojoj mjeri. Nije to uvijek u pitanju novac, to može biti i bilo koja pomoć druge vrste - otkrila je Lejla.