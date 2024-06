Štefica se emotivnom objavom zahvalila posebnoj osobi: 'Nikada nećeš biti zaboravljen'

Štefica Sever, bivša kandidatkinja ''Života na vagi'', u showu je bila omiljena jer se nije bojala pokazati svoje emocije. U show je ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Ipak, neke kilograme je vratila. No, za to je imala opravdan razlog. Naime, prošle je godine imala čak pet operacija zbog kojih je morala mirovati. Za vrijeme showa Štefica je bila kapetanica crvenog tima, a često je 'ratovala' s trenerom Edinom mehmedovićem, a sada mu se zahvalila na Instagramu.

"Svašta bi čovjek mogao napisati u ovoj objavi, a samo mi znamo što smo sve preživjeli. Hvala ti još jednom što si vjerovao u nas i vratio nam opet sreću u naše živote. Bit ćeš zauvijek dio nas i nikada nećeš biti zaboravljen. Naš Edo. Vole te tvoji fajteri", napisala je Štefica.

U razgovoru za RTL.hr, Štefica je nedavno otkrila kako trenira tri do četiri puta tjedno te da joj je i dalje cilj doseći težinu ispod sto kilograma, i to do ljeta, a komentirala je i emotivni susret sa Zuzu na Plitvičkim jezerima.

GALERIJA: Sergej Ćetković zaplesao s Mijom DImšić na predstavljanju svog novog albuma 'Kofer'

- Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj, kazala je i dodala da se cijelu prošlu godinu oporavljala od operacije.

VEZANI ČLANCI:

- Cijelu 2023.-u godinu trenirala sam nešto malo, usput, ništa previše. Jedno sam riješila, onda sam bila možda kojih mjesec i pol dana bez bolnice, onda sam opet išla drugo rješavati i tako se zapravo cijela 2023. okretala oko tih operacija. A da mi je sada, nakon ove zadnje operacije dobro, baš i nije. Oporavljam se zapravo i dan danas, teško mi je. Imam velikih problema s hranom i probavom. Moram paziti što jedem. Totalno sam se okrenula zdravoj prehrani iako kada sam izašla van, nisam toliko pazila koliko pazim sada, ovih posljednjih pet mjeseci. Tako da nema više onog starog. Sve se okrenulo na novo i sve se promijenilo. Više zbog zdravstvenih razloga, jer se moralo promijeniti, rekla je i dodala da je zadovoljna skinutim kilogramima. Cilj joj je da dođe ispod sto kilograma, a za to još treba skinuti devet kilograma.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija