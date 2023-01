Stanković u najavi o novom gostu piše: Vjernik i prema priznanju jednog političara 'trećerazredni glumac'

Voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković najavio je gosta u novoj emisiji koja se emitira u nedjelju 15. siječnja. - Vjernik i prema priznanju jednog političara "trećerazredni glumac" Jan Kerekeš gost nam je u nedjelju - napisao je Stanković. Komentari o novom gostu brzo su počeli pristizati ispod ove objave na Facebooku te je dio publike oduševljen odabirom, a drugi dio je kritizirao gosta.

- Sve i da je, a nije ali je najači frontman u metal bendu što mu daje drugo odlikovanje! Da bi dobio poziv u Nedjeljom u 2 moraš popljuvati nešto hrvatsko, čestitam Jan. Podrška Janu...Kad će netko iz Mosta, nisu već dugo bili, Aco kako si to propustio napraviti, da pozoveš nekoga od velikih umova iz Mosta. Zašto ove.molitelje moramo gledati na tv ?Ljudi koji ozbiljno mole mole u tišini i ne traže kamere. Bravo Jan Kerekeš. Nije on ni vjernik ,a ni neki glumac. Žnj glumac. Ak se dođe do termina u NU2, bravo. - pisalo je među komentarima na Facebook stranici emisije.

Podsjetimo, prije dva dana je na službenoj stranici Kerekesh Teatra objavljena fotografija muškaraca koji kleče pored lonca gulaša te je uz fotografiju pisalo: Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni preretki ni preveč šarf.

Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja.

Glumci Ljubomir (62) i Jan Kerekeš (35) koji stoje iza Kerekesh Teatra, oglasili su se na Facebooku nakon što su mnoge nasmijali fotografijom na kojoj kleče pred gulašom. Iako je fotka mnoge nasmijala, neki ljudi su se uvrijedili pa su glumci počeli dobivati otvorene prijetnje zbog toga.

- Obzirom da smo primili nekoliko otvorenih prijetnji i obzirom da su naše fotografije klečanja pored gulaša postale najpraćenija vijest u Hrvatskoj IKAD ( što je izrazito žalosno, jer ima puno ljepših i važnijih vijesti ) šaljemo ovu poruku svima koji još vjeruju u ljubav. MI SMO VJERNICI I VJERUJEMO DA SE SVAKA MOLITVA JEDNAKO GLASNO ČUJE BEZ OBZIRA GDJE SE MOLI.

Ako živimo u demokraciji i prihvaćamo različitosti, zašto ne bismo sutra mogli postaviti tepihe na trgove i klanjati se u smjeru džamije ili druge crkve? Ako poštujemo žene i njihova prava, zašto bismo trebali tražiti od njih da budu u službi muškaraca? I zašto bi muškarci trebali odlučivati umjesto žena? Ako se ljudi vole, zašto ne bi smjeli voditi ljubav prije braka? ŽIVIMO U 21. STOLJEĆU I KLEČIMO NA TRGOVIMA? Svoju seksualnu orijentaciju dokazujemo povorkama, zastavama ili šamarima i batinama? AJMO SE SVI SMIRITI I POMOLITI ZA SEBE. Bez fotoaparata u rukama. Sami za sebe. Sad. AKO IZGUBIMO VJERU DA RAZLIČITO IDE ZAJEDNO, ONDA PRESTAJEMO BITI LJUDI. Sve vas voli vaš Kerekesh Teatar - poručili su Jan i Ljubomir.

