Sretan Božić i Novu godinu žele vam Pravila igre! Poslušajte Božićni medley!

Ivan Penezić, frontmen benda Pravila igre, već je nekoliko puta pokazao da se izvrsno služi engleskim jezikom. Nakon fenomenalne obrade bezvremenskog hita „Bohemian Rhapsody“, dečki su svoje fanove odlučili razveseliti Božićnim medleyem, odnosno kompozicijom od nekoliko božićnih pjesama i tako na jedinstven način zaželjeti svima sretne nadolazeće blagdane.

- Cijeli Božićni medley je snimljen “one take” i to u našoj prostoriji gdje imamo probe. Kada smo ga uvježbavali i pripremali za Adventske koncerte u prosincu, zaključili smo da je najbolje snimiti ga uživo i “organski” jer na taj način će se najbolje osjetiti sinergija i zajedništvo u bendu. Medley posvećujemo svim našim fanovima koji su nas i ove godine vjerno pratili i podržavali. Sretan Božić i uspješnu 2019. godinu žele Vam Vaša Pravila Igre – izjavili su članovi benda.

Pjesme u medley-u su: „Last Christmas“ (Wham), „All I want for Christmas is you“ (Mariah Carey) i „Santa Claus is coming’ to town“ (Mariah Carey),.

[video: 28443 / ]

Spot je sniman je u predivnom božićnom ambijentu u foto studiju Matije Ljubeka u Velikoj Gorici, a redatelj spota je Dario Lepoglavec, dugogodišnji suradnika benda. Za audio produkciju zaslužan je Žarko Fabek Fabo.