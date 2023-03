Splitski rock klub u znak protivljenja svakom obliku cenzure ugostit će Duška Kuliša

Iz splitskog kluba BackBar PLAN B najavili su kako će organizirati koncert Duška Kuliša kojem je nedavno zabranjeno da s prijateljima održi koncert u Domu sportova u Puli. - Iako smo poznati po rock i alternativnom stilu muzike, napravit ćemo iznimku i ugostiti Duška Kuliša u znak protivljenja svakom obliku cenzure. Gostovanjem u emisiji Nedjeljom u 2 svima je moglo biti vidljivo da gospodin Kuliš ničim nije zaslužio zabranu koncerta - poručili su iz BackBara, a prenosi Dalmatinski portal i naglašavaju kako nije riječ o prvotravanjskoj šali.

Podsjetimo, u pulskom Domu sportova 25. ožujka trebao se održati koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića, Ane Bekute i Zorane Mićanović. Organizator koncerta još je krajem prošle godine s upravom Doma sportova potpisao ugovor o najmu dvorane i do zabrane je bilo prodano 85% ulaznica za navedeni koncert. No, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je održavanje tog koncerta zato što nije bio zadovoljan vrstom glazbe koja se tom prilikom trebala izvoditi. Ove nedjelje u emisiji 'Nedjeljom u 2' kod Aleksandra Stankovića gostovao je glazbenik Duško Kuliš kojem je zabranjeno održati koncert u Puli i o cijeloj toj situaciji je govorio u HTV-ovoj emisiji.

- Nisam u svojoj karijeri doživio zabranu koncerta. Ovoliko godina koliko radim obišao sam cijeli svijet i stvarano nisam imao tu vrstu iznenađenja da u državi u kojoj živim doživim tako nešto. Ja sam na terenu, mene ima, sviram po svim gradovima Lijepe naše. Ne znam u čemu je problem. Sve sam saznao iz medija i osjećao sam se kao sinoć poslije utakmice. Bila je 93. a meni se dogodilo da u mojoj 63. godini dođe jedna tako šokantna vijest koja vas naravno ostavi iznenađenima jer nisam vjerovao da sam to zaslužio - rekao je. Kuliš već godinama živi u Splitu, a osvrnuo se i na to kako je dočekan u Splitu od dijela glazbene scene.

- Koliko sam puta do sada doživio da su mi ljudi na koncertima rekli da moje pjesme ne mogu čuti na radiju. Postoje tu pjesme koje su prihvatljive po etičkim normama što bi se moglo ili ne bi moglo emitirati. Ali ja nigdje nisam čuo da postoji eksplicitno zabrana Duška Kuliša. Ali postoji moment moje karijere prije 90ih i taj momenat da sam nakon rata odlučio raditi i živjeti tu u Splitu u svojoj državi je bio jedna vrsta ograničavajućeg faktora. Kad sam stigao u Splitu sam od pojedinih vodećih ljudi te splitske scene dočekan, sarajevskim žargonom, kao pacijent a ne kao netko tko je već napravio ime i karijeru. I možda je taj krimen što sam 1987. bio autor godine u bivšoj državi, što je pjesma "Suzo moja Suzana" proglašena pjesmom godine, a moje kolege iz struke i popa i etna su me proglasili izvođačem godine. Očito su mi napravili medvjeđu uslugu jer sam postao broj 1 nečega što više ne postoji i sad dolaskom u Hrvatsku možda je i to razlog - kazao je.

