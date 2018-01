Spektakularni doček Nove godine u Opatiji!

Nezaboravni ulazak u Novu godinu priredila je i Opatija, koja je, kao i prethodnih godina, javni doček za građane organizirala na dvije lokacije. Na prostoru ispred Mrkata, odnosno opatijske tržnice, od 22 sata na Silvestrovo feštalo se uz „Koktelse“ i „Leteći odred“. Ispred umjetničkom paviljona „Juraj Šporer“ u Novu godinu uvela je svirka „Xfinity Banda“.

U galeriji pogledajte djelić odlične zabave!

Danas, točno u podne na terasi hotela Kvarner, u prigodnoj zdravici, svim posjetiteljima raskošne i elegantne Opatije sretne blagdane i novu godinu će poželjeti gradonačelnik Ivo Dujmić. Zabava će se nastaviti ispred Šporera uz bend In Between i otvorenje kupališne sezone opatijskih Kukala, a u večernjim satima održat će se i repriza novogodišnjeg dočeka, ovog puta uz The Beatles Revival Band. Program Adventa, uz nastupe zanimljivih glazbenika, nastavit će se na više lokacija u gradu, sve do nedjelje, 7. siječnja.

