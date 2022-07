Šok u kraljevskoj obitelji! Isplivalo ime osobe koja je imala rasističke komentare na račun malenog Archieja

Još se uvijek raspetljavaju konci šokantnog intervjua koji su Meghan Markle i princ Harry dali televizijskoj voditeljici Oprah Winfrey u ožujku prošle godine kada su prvi put javno progovorili o svom odlasku iz Velike Britanije i napuštanju kraljevske obitelji. Meghan je tada otkrila i da su se pojedini članovi obitelji brinuli koliko će tamna biti Archiejeva koža nakon što se rodi.

– To mi je prenio Harry – prisjetila se Meghan razočarano u intervjuu ne otkrivajući koji su članovi htjeli to doznati jer bi bilo, kako navodi, suviše štetno kada bi javnost doznala o kome je riječ. No, nova knjiga autora Toma Bowera razotkriva imena s kojima Meghan nije htjela izaći u javnost.

On u svojoj neautoriziranoj knjizi "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor's" koja istražuje navodni "razdor" između vojvode i vojvotkinje od Sussexa i drugih članova monarhije tvrdi da je Camilla, vojvotkinja Cornwalla i druga supruga princa Charlesa, davala rasističke komentare o njihovomu tada nerođenom sinu Archieju te da je time potaknula zastrašujuće osude cijele kraljevske obitelji.

Foto: Screenshot/CBS News Camilla je navodno sama rekla Harryju kako bi bilo smiješno da njegovo nerođeno dijete ima "riđu afro frizuru" i to tijekom razgovora koji su vodili 2016. godine s obitelji, piše Mirror.

Šokantna otkrića koja je novinar Bower otkrio u knjizi odmah su dospjela i do Camille, a izvori bliski vojvotkinji od Cornwalla te su tvrdnje nazvali 'totalnim glupostima'. Kako će se ova priča dalje razvijati, tek ćemo vidjeti.

