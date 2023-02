Sloboda ženskog uma 20. stoljeća u Vršilnici, poljoprivrednom objektu iz 17. stoljeća

Moj posao je totalno super. Kroz njega imam priliku sresti, a ponekad i raditi s izuzetnim ljudima. Marinko Sudac sigurno je jedan od njih. Nisam ga poznavao dok nas Željko Kaštelan nije povezao na projektu ''Sloboda mog uma" - izložbi avangardnih umjetnica iz Marinkove kolekcije. Naravno da sam čuo za njega prije, ali samo sam naslućivao kakvih divnih stvari ima u njegovoj kolekciji. Međutim, od njegove kolekcije zanimljiviji je Marinko, njegova beskonačna energija, entuzijazam i inteligencija s kojom rješava probleme bez puno riječi. Zapravo me to najviše fasciniralo. Fluidno upravljanje procesima, u kojima se organizacijska struktura organski prilagođava novim eksternim uvjetima nešto je što se uči na ozbiljnim poslovnim školama. Ali čisto sumnjam da je Marinko slušao Agile ways of working na Hyper Islandu. Neki ljudi to naprosto imaju u sebi.