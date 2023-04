Slavni glumac posjetio liječnike koji su mu spasili život nakon nesreće: ‘Nevjerojatna ekipa‘

Glumac Jeremy Renner (52) početkom godine imao je nesreću nakon koje je jedna ostao živ. Rennera je prvog siječnja pregazila ralica te je bio u kritičnom stanju i jedva preživio. Dok je čekao pomoć, izgubio je puno krvi te je slomio više od 30 kostiju i pretrpio tupu ozljedu prsnog koša. Liječnici su mu nakon toga pomogli te je krajem siječnja otpušten iz bolnice. Početkom prošlog mjeseca mogli smo vidjeti fotografije odlično raspoloženog glumca u Los Angelesu, a na društvenim mrežama je s pratiteljima dijelio i svoj napredak, a sada je i posjetio liječnike i sestre koji su mu pomogli. Glumac, koji se još uvijek oporavlja od teških ozljeda, podijelio je fotografije s osobljem Renown Regional Medical Centera u Renou u Nevadi, na svom Instagram storyju.

- Morao sam ponovno posjetiti nevjerojatnu skupinu ljudi koji su mi spasili život - napisao je Renner uz fotke, dodajući srca i emojije koji se mole. Još jedna fotografija prikazuje Marvelovog glumca s kirurgom, uz natpis "Hvala", kao i njegovu fotografiju sa štapom ispred znaka spomenutog medicinskog centra.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, glumac je nedavno dao i nekoliko intervjua u kojima je o svemu govorio. Renner je gostovao kod Diane Sawyer gdje je kazao kako se sjeća da je tijekom prvih dana u bolnici na svojem mobitelu zapisivao bilješke koje je naslovio kao 'oproštajno pismo svojoj obitelji'.

Osim toga, glumac je dao intervju i Jimmyju Kimmelu kod kojeg je u studio ušetao pomoću štapa. Renner je bio nasmijan i odlično raspoložen, a ponovno je govorio o nesreći i svojem oporavku. Kazao je da je od ralice htio spasiti svog nećaka te u tom trenutku nije slutio što će se dogoditi.

- Htio sam skočiti nazad na nju i ugasiti ju, kako ga ne bi zgazila. Onda sam se ja našao ispod nje. Bio je to jako loš početak Nove godine - rekao je Jeremy.

- Slomio sam oko 35 kostiju. Kako je odmicalo vrijeme otkrivali smo sve više slomljenih kostiju. Šest tjedana nakon nesreće su ih nalazili. Imao sam sreće i sretan sam što sam ovdje - govori glumac pa dodaje:

- To je kao ogroman, metalni valjak za kolače. Promašio je sve kralješke, sve organe, mozak mi nije natekao, ništa tako se nije dogodilo. Oko mi je iskočilo, što je neobično. Imao sam puno sreće što mi nije ozlijedilo vitalne organe. Jedino što sam imao ozljede jetre, ali to nije bilo ništa opasno - ispričao je detalje nesreće. Rekao je i kako je zadobio ozljede plućnog krila, a kroz šalu je rekao da ni to nije bilo strašno jer ima drugo. Obitelj je uz njega bila cijelo vrijeme, a glumac je otkrio kako je nakon nesreće imao potrebu ispričati se svojoj obitelji.

- Jedna stvar o kojoj sam razmišljao, još dok sam ležao na zemlji prije nego što je hitna došla po mene je to kakvo je bilo moje iskustvo. Onda sam morao razmišljati o nećaku Alexu jer je on bio tamo cijelo vrijeme i vidio sve. Morao sam uzeti u obzir i njegovu perspektivu i onda se to počelo događati za cijelu obitelj. Ležao sam na podu 45 minuta i imao sam vremena razmišljati o tome - kazao je. Jeremy je otkrio i kako se sjeća svega, dok nije ušao u helikopter koji ga je vozio u bolnicu. Ispričao je i kako su mnogi mislili da je preminuo ili da će umrijeti. Glumac se ipak izvukao. On sam nije znao koliko je nesreća bila ozbiljna, a shvatio je da je povrijeđen nakon što su se prijatelji krenuli brinuti za njega. Otkrio je i kako je tjedan dana bio u jednoj bolnici iz koje su ga 'istjerali'.

- Bio sam tjedan dana u jednoj bolnici, na intenzivnoj njezi. Iz prve su me izbacili. Dali su mi puno tableta, a bolnica je bila u izgradnji. Nisu bili gotovi s dijelom intenzivne njege kad sam ja došao tamo. Stavili su me u nekakav domarov ormar. Nisam imao kupaonicu, svjetla su treperila i svi su jaukali kao da će umrijeti. Bilo je kao u ukletoj kući. Razmišljao sam si: 'Ovdje se neću oporaviti. Moram izaći odavde!'. Ovaj tjedan ću otići u bolnicu i ispričati se osoblju - našalio se glumac.

Dodajmo da je Renner najpoznatiji po ulozi u Marvelovoj seriji "Hawkeye", ali i po ulozi u akcijskom hitu "Bourneovo naslijeđe". Glumac ima kuću u dijelu SAD-a koji je na Novu godinu zahvatila snježna oluja, a i ranije se žalio na vremenske uvjete. Naime, sredinom prosinca objavio je fotografiju svog snijegom zatrpanog automobila. "Snježna oluja ovdje nije šala", napisao je tada u objavi.

Glumac je dvaput nominiran za Oscara. U kategoriji najboljeg glumca za prestižan zlatni kipić nominiran je 2010. godine za film "The Hurt Locker", a sljedeće je godine nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu "The Town".

