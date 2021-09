Slavni glumac nakon 35 godina ostao bez voljene supruge pa objavio video koji tjera suze na oči

Holivudski glumac Richard E. Grant (64) na svojem je Instagram profilu objavio tužni vijest. Njegova supruga Joan Washington umrla je u 72. godini života, a on je svojom objavom mnogima natjerao suze na oči. Glumac je na Instagramu objavio emotivni video u kojem pleše sa suprugom Joan na pjesmu 'Only You' benda The Platters, a u opisu je sve objasnio. "Samo ti! Joan- ljubav mog života, koja je podarila život našoj kćeri Oliviji. Naša srca su slomljena nakon što se tvoj život sinoć ugasio. 35 godina braka, a 38 godina zajedno. Biti istinski doživljen i znan od strane tebe je nemjerljiv dar. Nemoj nas zaboraviti, draga moja Monkee", napisao je.

Inače, Washington je završila Školu govorništva i drame, a radila je čak 40 godina u filmskoj industriji. Tijekom svoje karijere surađivala je s brojnim poznatim glumcima poput Anne Hathaway, Vanesse Redgrave i Emme Stone, Barbre Streisand, Mela Gibsona i Anthonyja Hopkinsa. Tako je upoznala i svog supruga, a on se u jednom intervjuu prisjetio njihovog prvog susreta. "Upoznao sam je u Centru za glumce u Londonu. Nosila je kombinezon, imala je prilično kratku kosu i mislio sam da je stvarno ludo. Radila je s glumcima na naglascima i pomislio sam da ima najdivniji glas i ogromne, majmunske oči. Stvarno mi je bila slatka i to je bilo to", rekao je tada Grant.

