Slavna glumica u Veneciju stigla bez grudnjaka i u izdanju od kojeg se mnogima diže kosa na glavi

Filmski festival u Veneciji bila je prilika za brojne glumačke zvijezde da konačno zablistaju u punom sjaju. I dok su neki za pojavljivanje u Veneciji birali svečane haljine bilo je i onih koji su iznenadili mnoge svojom odjevnom kombinacijom. Jedna od njih je i glumica Ruth Wilson (39) koja je stigla u ležernom izdanju.

Zvijezda serije 'Preljub' na sebi je imala sivo odijelo odnosno prsluk i duge hlače, bijele tenisice i bijelu torbu te sunčane naočale i šešir. Pažnju je plijenila i zlatnom ogrlicom koja se spuštala niz njezin dekolte, a zanimljivo je i da Wilson na sebi nije nosila grudnjak.

Foto: Profimedia

Glumica je bila odlično raspoložena te je u ovom izdanju, koje se nije svidjelo brojnim modnim kritičarima, spremno pozirala brojnim fotografima.

Foto: Profimedia

Wilson je slavu stekla zahvaljujući ulozi Alison u uspješnoj seriji 'Preljub' zbog koje je i nagrađena Zlatnim globusom. Mnoge je stoga iznenadila kad je uoči pete sezone iznenada napustila set.

- Nije zbog honorara niti drugih poslova, no zapravo mi nije dopušteno govoriti o tome. Riječ je o puno većoj stvari - rekla je u kolovozu 2018. za The New York Times. Iako tada nije priznala razloge odlaska iz serije koja ju je proslavila kasnije se moglo čuti da ju je na tu odluku nagnala produkcija jer joj se u previše scena nametala golotinja.

Foto: Profimedia

