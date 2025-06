Slavna glumica (74) pozirala u badiću i oduševila fanove, a evo koja je tajna njene fit linije

Slavna britansko-američka glumica Jane Seymour još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj. Na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju s odmora u sunčanoj Italiji, gdje uživa u morskim radostima s jednako poznatom kolegicom, glumicom Heather Graham. Dvojac je izgledao senzacionalno u kupaćim kostimima, oduševivši obožavatelje diljem svijeta.

Na fotografiji vidimo nasmijane glumice kako poziraju u kristalno čistom moru Sardinije. Jane, koja u trenutku objave ima 74 godine, blista u žarko ružičastom jednodijelnom kupaćem kostimu koji ističe njezinu zavidnu figuru, dok se Heather Graham odlučila za klasični crni bikini.

Foto: Instagram

Obje dame nose velike, elegantne šešire i sunčane naočale, odajući dojam potpunog opuštanja i uživanja. "S Heather Graham sam uskočila ravno u ljetno raspoloženje. Slana voda u kosi, sunce na obrazima i dovoljno nestašluka da galebovi nagađaju", napisala je legendarna glumica u opisu fotografije te zaigrano upitala svoje pratitelje koju bi oceansku tajnu prvu otključali da su na jedan dan sirene.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji i prijatelji obasuli su ih komplimentima. "Prekrasne dame!", "Komadi!!!!", "Dvije ljepotice" i "Seksi", samo su neke od reakcija. Jedan obožavatelj duhovito se prisjetio njihovih slavnih uloga, napisavši: "Moj brat i ja smo baš danas pričali o vama dvjema. Pričali smo o 'Lovcima na djeveruše' i 'Kralju pornića'. Usput, obojica smo slobodni."

Jane Seymour daleko je od uživanja u zasluženoj mirovini. Ova bezvremenska ljepotica, koju svijet pamti kao Bondovu djevojku u filmu "Živi i pusti umrijeti" te kao omiljenu Dr. Quinn, ženu vrač, aktivnija je no ikad. Trenutno glumi u popularnoj irskoj misterioznoj seriji "Harry Wild", nedavno se pojavila u Netflixovom hitu "Irska želja", a snima i novu Hallmarkovu seriju "The Twelve Dates of Christmas". Osim glumom, uspješno se bavi poduzetništvom, slikarstvom i filantropijom, vodeći svoju zakladu Open Hearts. Njezin doprinos umjetnosti prepoznala je i sama kraljica Elizabeta II., dodijelivši joj titulu časnice Reda Britanskog Carstva (OBE) još 2000. godine.

Jane je otkrila tajnu svog izgleda, ističući da nosi istu veličinu odjeće još od tinejdžerskih dana. U razgovoru za Daily Mail, podijelila je svoje prehrambene navike i savjete za održavanje linije. Naglasila je važnost svježe hrane i prednosti mediteranske prehrane. "Volim mediteranski način prehrane, tako dobro funkcionira i ukusan je, uključuje puno fine hrane kao što su rajčica, masline i riba", izjavila je.

Njezin dnevni režim prehrane uključuje jedan glavni obrok, obično za ručak. "Započinjem dan s kavom i tvrdo kuhanim jajima zbog proteina, a tek kasnije, oko ručka, imam kompletan obrok jer tek tada mogu stvarno uživati u njemu. Volim ribu i povrće te uzgajam puno zelenog povrća u svom dvorištu koje volim koristiti", objasnila je. Jane preferira hladno povrće poput krastavaca i celera, često konzumira humus i orašaste plodove.

Glumica naglašava da ne slijedi strogu dijetu, već se fokusira na zdrave izbore hrane. "Ljudi me ispituju postoje li dani kada ne pratim svoju dijetu i ja im uvijek odgovorim da nisam na dijeti. Samo donosim dobre odluke i držim ih se. Ako mislite da ste na dijeti, izgubit ćete se. Ali, ako pronađete zdravu hranu koju zaista volite, zbog koje se osjećate dobro, nikada se nećete osjećati zakinuto", podijelila je. Uz pravilnu prehranu, Jane redovito vježba, uključujući dizanje utega i pilates. Njezin ključni savjet za održavanje vitalnosti je jednostavan: "Morate se stalno kretati".