Sjećate se Tanje i njenog urnebesnog pada u BB kući? Danas živi u Njemačkoj, ima svoj YT kanal i okrenula se vjeri

Tanja Jovanović poznata je Dubrovčanka koju je javnost upoznala 2008. godine u petoj sezoni Big Brothera. Na jednom kućnom partyju ona je uspjela izvesti jedan od najluđih padova u povijesti hrvatskih TV programa, a njezin pad na hit "Don't Cha" skupine Pussycat Dolls i riječi: "Gledajte ovaj ples", i dan danas nasmijava brojne Hrvate.

Tanju je sustanarka tada upozorila na jako sklizak pod, no nije se obazirala te je pokušala stanarima pokazati svoje plesne vještine. Međutim, par sekunda nakon, završila je na podu.

Osim po ovome Tanju se pamti i po brojnim "biserima" jer je miješala tramvaj i trajekt, nije znala gdje su Vinkovci niti što je soja, a zbunjivali su je i neke riječi kao što je "ciničan".

Ova Dubrovčanka danas živi potpuno drugačiji život. Ima 35 godina, živi u Njemačkoj, udana je, vodi svoj YouTube kanal i posvetila se vjeri. Naime, Prije četiri godine se udala za supruga Tonija Matića, ima 8-godišnjeg sina Maura, a na svom YT kanalu "Tanja believe" objavljuje videa u kojima pokazuje što je sve kupila, daje savjete o ljepoti, a ponekad govori i o vjeri.

"Jako mi se sviđa što ovdje nedjeljom ništa ne radi. Smatram da je nedjelja dan za odmor za svakoga. U Hrvatsku kad dođeš pogubiš se, čudno mi je da nedjeljom sve radi. I ja sam bila ta koja je radila bez ijednog slobodnog dana. Godinama sam mislila da su Nijemci hladni ljudi, ali danas više shvaćam tu hladnoću. To je odraz njihove kulture. Prije mi je smetala ta hladnoća, ali danas to shvaćam. Oni ne tračaju ljude i ne ulaze u tuđe živote. Ljudi ovdje dosta rade, ali nisu svi roboti. Ja i moj suprug smo privatnici, imamo vremena i za kave, ali za mene je to gubljenje vremena", rekla je Tanja o svom životu u Njemačkoj.

Govorila je i o svom okretanu vjeri i iskustvu u Međugorju:

"Smatram da Bog voli sve nas. Jedan dan nisam vidjela drugi izlaz nego da odem u Međugorje. Jednostavno sam htjela naći izlaz preko vjere i doći što bliže Isusu. Istinski sam htjela upoznati vjeru. Nakon povratka iz Međugorja, moj život se okrenuo milijun na sat. Uvjerila sam se da me Bog ljubi i da je Isus sa mnom. Shvatila sam da nisam sama i tada mi je život postao puno ljepši. Ljubiti Boga i vjerovati u Isusa mi jako puno znači. Kad se par dana ne molim, osjetim da mi je teško i jako se brzo vratim molitvi", ispričala je Tanja.

