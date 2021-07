Sjećate li se nje? Ingrid je nakon 'Braka na prvu' zavela Luku, a sada ponosno pokazala figuru u badiću

Foto: Instagram/ ingrid_divkovic Spisateljica Ingrid Divković koju javnost poznaje iz 'Braka na prvu', na svom je Instagram profilu objavila nekoliko inspirativnih misli, a referirala se na emocije, našu percepciju kroz tuđe oči i potrebu za introspekcijom.

Uz crno- bijelu fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu napisala je:

'Budi ocean u moru istih, ne pitajući se zašto je cijena samoće toliko visoka, onaj kome je u čelo sudbine utisnut vjetar, sol i sloboda, taj se ne javlja na oglas za kapetana duge žrtve, ljudi gdje god pogledaš pate od suludog kajanja, i svi misle, da će potvrdivši se kroz oči drugih postati vrjedniji i bolji, no naše oči već odavno ne rastu kroz potvrdu drugih, ustvari, mi jedino istinski gledamo, dišemo i plivamo kroz sebe, i svi bi htjeli vrijediti više, ali naš zemaljski posao otkada dođosmo na ovaj svijet nije utjerivanje dugova zavisti ili ljubomore, već duboko upijanje, i dodirivanje, i prepuštanje, i disanje, i ljubav, budi ocean u moru istih, ne pitajući se kada te dotaknu ruke samoće više ništa, ništa osim kako da u čelo sudbine svoga života, ako to još uvijek nisi, kako da utisneš vjetar, sol i slobodu, kako da daleko od obale suludog kajanja, do vječnosti, zaposliš kapetana istinskog sebe'.

Riječima je ponovno inspirirala svoje pratitelje te ih je potaknula da zavire u svoje srce i misli, a među onima kojima se svidjela objava našla se i poznata dizajnerica Mirjana Mikulec, kao i Ingridin partner Luka Budak koji je također bio sudionik ‘Braka na prvu’.

Podsjetimo, u lipnju prošle godine Ingrid se iz Rijeke preselila u Zagreb, a otkako se saznalo da su zajedno, njihova veza često dospijeva u focus rasprava na društvenim mrežama, na kojima i oni sami često objavljuju fotografije njihove svakodnevice.