Sjećate li se Nandi iz 'Gospodina Savršenog'? Objavila fotku u badiću i pokazala zanosne obline, a evo i što danas radi

TV voditeljica i bivša natjecateljica showa "Gospodin Savršeni", Nandi Uzelac, ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje novom objavom na Instagramu. Očito je da u ljetnim danima uživa punim plućima, a ovoga puta podijelila je fotografiju s luksuzne jahte kojom plovi, kako se čini, prekrasnim Jadranskim morem, puneći baterije za nove poslovne izazove.

Na fotografiji zanosna Nandi pozira na pramcu broda, upijajući zrake sunca u zlatnom bikiniju koji savršeno ističe njezinu figuru. Pogled joj je samouvjereno usmjeren u daljinu, a vjetar u kosi i sunčane naočale daju joj dozu holivudskog glamura. Idiličnu scenu upotpunjuju kristalno čisto more i vedro plavo nebo, stvarajući prizor kao s razglednice. Ono što je posebno privuklo pažnju njezinih fanova jest opis koji je stavila uz fotografiju. "Bez fotošopa, bez filtera, samo ja… Hvala majci prirodi", napisala je Nandi, jasno dajući do znanja da se ponosi svojim prirodnim izgledom i da joj za savršen izgled nisu potrebni nikakvi digitalni trikovi.

Nandi Uzelac javnost je upoznala kao natjecateljicu u showu "Gospodin Savršeni" u kojem se borila za naklonost Gorana Jureneca. Prije nešto manje od dvije godine dobila je voditeljski angažman na TV Jadranu, a u travnju je gledatelje i svoje pratitelje na Instagramu obavijestila kako se oprašta od ovog angažmana. “And it’s a wrap. Godinu i osam mjeseci poglavlja mog života današnjim snimanjem je završeno. Posljednja emisija ‘Show on by Nandi’ emitira se premijerno sutra na TV Jadranu. Hvala svima na gledanju. S ljubavlju, Nandi“, napisala jetada na Instagram storyju. Trenutačno Nandi radi na TV Dalmacija.

Krajem prošle godine u intervju je pričala o svom angažmanu na TV Jadranu. - Na TV Jadranu radim već godinu i pol, imam tri emisije, od kojih je jedna u potpunosti autorska, nosi moje ime 'Show on by Nandi' i govori o osobama iz estrade. Druga emisija je 'Zdravi bili Dalmacijo', koja obrađuje tematiku mozaika, kulture, ribolova..., dok je treća 'Bez pardona' najteža jer jer informativna, uključuje politiku i live je emisija. To je kontakt emisija, gledatelji zovu i komentiraju - ispričala je Nandi tada za 24 sata. Izjavila je kako joj je bilo najteže da je gledatelji prihvate u ulozi novinarke. - U početku je to bilo premošćivanje, ja sam i novinar i urednik i voditelj, puno stvari odjednom. Najveći izazov, iskreno, bio mi je u početku, da me možda prihvate kao novinara. Nekoć su ljudi pisali o meni, a sad ja uzimam izjave s njima. Nezgodno je kad si na terenu i ljudi misle da ćete manje raditi od njih i imati bolji publicitet, lakše terene, a zapravo radite isto, ako ne i više da se dokažete da možete i vi biti novinar - ispričala je Nandi.

Prije televizijskog angažmana radila je na HRT-u kao radijska voditeljica. U emisiji "Gospodin Savršeni" nije uspjela osvojiti srce Savršenog, ali je zahvaljujući pojavljivanju na malim ekranima stekla prepoznatljivost koju je odlučila iskoristiti u poslovne svrhe pa je nakon showa otvorila i svoj YouTube kanal. – Društvene mreže nameću pogrešne standarde fizičkog i mentalnog. Danas svi sve moramo imati u materijalnom obliku, moramo biti tip-top itd... Pokušavam mladima objasniti da je u redu ako si ne mogu nešto priuštiti, da izgrade sebe u karakterne i čvrste osobe vlastitih uvjerenja, da izbjegnu komplekse i zavole svoje mane – ispričala je tada Nandi o kojim temama priča na svom kanalu.