Severinina čestitka dragom prijatelju: Sretan rođendan najdražem. Hvala na smijanju i uživanju

Severinu veže dugogodišnje prijateljstvo i poslovna suradnja s kolegom Goranom Bregovićem koji danas slavi rođendan. Tom prigodom pjevačica je na Instagramu objavila video s koncerta iz beogradske Arene iz 2009. godine na kojem su zajedno pjevali.

- Sretan rođendan najdražem. Hvala na smijanju, na uživanju i u studiju i na svakom koncertu. Živio nam, maestro - napisala je Severina.

Bregović je bio producent i autor većine pjesama Severininog albuma "Zdravo Marijo" koji je izdala 2008. godine. Na njemu je objavljeno deset pjesama, a najviše uspjeha su imale "Gas, gas", "Tridesete", "Zdravo Marijo", "Gade" ... Kada je promovirala taj album na promociju je došla odjevena kao mladenka, a Bregović je imao ulogu kuma i tada su pripremili feštu za pamćenje. Prije nekoliko tjedana Severina je boravila u Beogradu i jednom fotografijom dala je naslutiti kako s Bregovićem opet surađuje na novim pjesmama.

- Tri mušketira - napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj je pozirala s Bregovićem, glazbenim producentom Filipom Miletićem i menadžerom Tomicom Petrovićem. Obožavatelji neprestano Severini u komentarima na društvenim mrežama postavljaju pitanje kada će izdati novi album, a u intervju koji nam je dala krajem prošle godine otkrila je u kojoj je fazi tada bila s novim albumom.

- Sada se snimaju prateći vokali, dorađuju se aranžmani. Ne znam, meni se to sviđa i mislim da tu ima nešto drugačije. Svu glazbu i većinu tekstova radio je Filip Miletić, moj dugogodišnji suradnik. On je i producent albuma i jako je dobro to isproducirao. Moderno – za mlađu publiku, ali s dobrim melodijama – za nešto stariju, vjernu publiku - rekla je tada.

