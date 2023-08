Saša Lozar podijelio fotografiju sa samozatajnom suprugom Marinom koju rijetko viđamo

Pjevač i radijski voditelj Saša Lozar (43) podijelio je rijetke fotografije sa svojom suprugom Marinom s kojom ga rijetko viđamo u javnosti. Marina i Saša ovog su vikenda bili na jednom vjenčanju, a Lozar je fotografije objavio na društvenim mrežama. Pozirali su zagrljeni i nasmijani, a od dodatnih komentara Saša se suzdržao već je u opis samo stavio emotikone zelenog i bijelog srca u skladu s njihovim odjevnim kombinacijama.

Saša i Marina u braku su od 2005. godine, a tri godine poslije dobili su kćer Evu. Saša je nedavno u razgovoru za Večernji list govorio o tajni uspješnog braka.

- To su uvijek škakljiva pitanja. Dobro se slažemo i imamo razumijevanja jedno prema drugom. Naravno da je ljubav osnova, no nije jedini faktor da bi brak funkcioniramo. Oboje smo realizirani ljudi, stabilni u svom poslu i samim time opušteniji. Mislim da je to razlog da stvari klapaju, kazao je Saša i otkrio da oboje s njihovom Evom imaju dobar odnos.

VEZANI ČLANCI:

- Oboje se trudimo biti podrška u svakoj situaciji i na dispoziciji. Sretan sam što je srčana i vedra mlada djevojka, rekao je Lozar koji je na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu pjevao pjesmu "Lagano na vrijeme", a priprema i četvrti album.

- To je dosta složen proces. Svaki novi single je putokaz za sljedeću priču, pa se često dogodi da se stvari i oduže. Stilski će ostati sličan u pop žanru, uglavnom isti autorski tim. Kako sam ja vokalno nepredvidljiv, sigurno će se nešto izdogađati. Najviše volim tu spontanost u studiju. Završava se jedna posebna pjesma snimljena u siječnju u Sarajevu, pjesma Dina Šarana (Letu štuke) pod producentskom palicom Đanija Pervana. To nas čeka na jesen, album do kraja godine ili početak 2024., kazao je Lozar.

VIDEO: Rene Bitorajac se obrušio na Bišćana i Vidu: Ovo je izdaja!