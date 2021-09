Sandra Bagarić ne odmara ni vikendom, fotografije radnih akcija oduševile su pratitelje: "Umjetnica u svemu"

Operna pjevačica Sandra Bagarić (47) na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija na kojima je bojala balkon te otkrila kako ne miruje ni vikendom.

-Tko kaže da je nedjelja neradna- napisala je Sandra uz fotografija ispod kojih su se ubrzo nanizali brojni komplimenti i pohvale.

"Sandra sve zna i može, samo kad hoće", "Umjetnica u svemu", "Sretno s radovima!", "Puna si iznenađenja", "I dok radi, dok se muči...uvijek najljepša!", "Ajde, hvala Bogu, ipak još ima radne snage u građevini iz BiH", pisali su joj pratitelji.

Sandra je za radove odabrala opuštenu ljetnu haljinu, a otkrila je i kako se ne zna služiti photoshopom budući da ju je jedan od pratitelja upitao dotjerava li svoje fotografije.

Pjevačicu nismo navikli često viđati u opuštenim izdanjima budući da je na koncertnim predstavama uvijek lijepo dotjerana. Ranije je izjavila da je najsretnija kad nakon predstave skine šminku, odjene svilenu pidžamu i uvuče se u plahte koji mirišu po omekšivaču. Također, otkrila je jednom prilikom da obožava crveni ruž i crveni lak za nokte.

Inače, Sandra na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a pratitelje posebno vesele fotografije sa suprugom Darkom Domitrovićem (56) s kojim je u braku 24 godine a upoznali su se na zagrebačkoj Akademiji, gdje je Sandra došla studirati iz rodne Zenice, a Darko joj je bio profesor.

- Ja to računam od onog trenutka kad smo se ugledali, kad smo prohodali, a to je bilo 92. godina, u sobi broj 13 na Muzičkoj akademiji gdje smo i sada. Ja sam znala da je to to, ja sam njega ugledala i rekla ovom čovjeku ću roditi djecu. Moj otac je meni rekao kad smo mi došli iz Sarajeva, nemoj molim te kući da mi dovedeš baletana ili muzičara, hahaha, i ja kažem ćaća, evo ga, nije baletan, pijanista je, kazala je Sandra za RTL Exkluziv.

