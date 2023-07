Salma Hayek (56) novom fotografijom iz saune zaludila fanove: 'Evo kako slomiti internet'

Jedna od najzgodnijih glumica na svijetu Salma Hayek (56) novom je fotografijom na Instagramu ponovno zagolicala maštu muških obožavatelja.

Hayek se pohvalila fotografijama iz saune u kojoj je ležala gola, a svoje grudi i najintimnije dijelove sakrila je tek bijelim ručnicima. Svi koji su vidjeli fotografije nisu se mogli nadiviti Salminoj prirodnoj ljepoti i besprijekornoj figuri.

- Prihvaćam iscjeliteljsku moć saune i znojim stres, napisala je pokraj fotografije.

''Evo kako slomiti Internet'', napisao je jedan od obožavatelja, a drugi su se također nadovezali: ''I ona će napuniti 57 godina ovog rujna…'', ''Pa kakvo savršenstvo, ljubomorna sam.''

Podsjetimo, Salma na svojim društvenim mrežama često pratitelje oduševljava izgledom. Često tako objavi fotografiju u kupaćem kostimu kojim istakne svoju figuru. Jednom prilikom istaknula je i da svoje fotografije dijeli, jer se nakon toga osjeća oslobađajuće.

- Drago mi je da sam objavila puno fotki, nije me sram jer je to bio prvi tjedan godišnjeg odmora- ispričala je Hayek u razgovoru za Entertainment Tonight te otkrila što je napravila kako bi uspjela ući u bikini. Glumica je nedavno progovorila i o životnim navikama i o borbi sa skidanjem viška kilograma za potrebe snimanja filma "House of Gucci".

- Skinula sam jako malo. Jako ih brzo prikupite, ali toliko je vremena potrebno da ih izgubite. Uzimajući u obzir sve napravljene kilometraže i pritisak, moje je tijelo nevjerojatno ravnodušno. Ne smatram se nekom super zgodnom ženom, ali znam da mi ne ide loše u ovim godinama- rekla je glumica te naglasila kako to pripisuje meditaciji.

