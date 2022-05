Ćiro Blažević snimljen u društvu sestre Jozefine (92), i ona se bavila sportom

U Travniku je ovih dana završeno snimanje dokumentarnog filma "Miroslav Ćiro Blažević" redateljice Irene Škorić. Film o Ćiri prva je epizoda budućega dokumentarnog serijala "Legende hrvatskog sporta: najuspješniji hrvatski sportaši i treneri - nepoznato o poznatima". Film će biti prikazan na jesen na Sportskoj televiziji i Al Jazeeri Balkans. Osim Travnika, snimalo se u Zagrebu i Kraljevici.

- Ideja je prvi put predstaviti Ćiru u svjetlu u kakvom ga šira javnost ne poznaje. Ovdje se govori o najzanimljivijim detaljima njegova života, putu do uspjeha, strahovima, strastima, hobijima, neuspjesima, ljudima koji su iza kulisa pridonijeli njegovu uspjehu. Snimili smo i članove njegove najuže obitelji. Naposljetku, ovaj film namjerava otkriti Ćirine životne mudrosti, filozofiju života i savjete - rekla je redateljica Irena Škorić. Inače, u filmu se pojavljuje i Ćirina sestra Jozefina Dragun (92) koja je, iako je kao djevojka imala talent za glumu, ipak imala drukčiji životni put. Manje je poznato da je u mladosti bila skijašica, a već godinama živi u Zagrebu.

Ćiro se u Travniku susreo s brojnim obožavateljima, najboljim prijateljem iz djetinjstva Izetom Nalićem zvanim Grmalj, a došao ga je podržati i prijatelj i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji nije želio propustiti humanitarnu utakmicu povodom proglašenja Ćire Blaževića počasnim građaninom Travnika. Svi ti trenuci za pamćenje ostat će zabilježeni u filmu. A Ćiro je priznao da ga je ganula cijela priča:

- Zahvalan sam filmskoj ekipi koja me za Sportsku televiziju tijekom cijelog boravka u mom rodnom gradu nije ispuštala iz kadra, njihovoj mladoj i talentiranoj redateljici Ireni Škorić koja me nije previše maltretirala već samo profesionalno usmjeravala u svoj umjetnički koncept za koji ne mogu reći da mi se nije svidio. Snimaju me već više od pola godine za dokumentarni film "Legende hrvatskog sporta - nepoznato o poznatima - Miroslav Ćiro Blažević", a koji bi do kraja godine pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora trebao svugdje biti prikazan pa da i drugi mogu vidjeti ljepote moga rodnog grada. Ovo putovanje im je bilo veliki test jer do sada nikome nisam dopustio da me toliko dugo i na toliko različitih lokacija snima, u svim mogućim situacijama i društvima, a oni su taj test, kako mi se čini sada kada smo došli skoro do kraja, sjajno položili - izjavio je.

