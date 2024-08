Rijeke ljudi dolaze u Imotski na prvi Thompsonov samostalni koncert nakon dvije godine: 'Pjesma odjekuje sa svih zvučnika'

KUMOVI

Emotivni Mate Bulić o kumstvu s Thompsonom: 'Svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe'

Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako, kazao je glazbenik