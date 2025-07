Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše, glasi popularna izreka koju obično koristimo kad osjetimo nostalgiju za nečim nama poznatim, što nas ispunjava srećom i osjećajem komfora. I dok sve više Hrvata odlučuje ljetovanje provesti u inozemstvu, spomenute parole drži se Zrinko Turalija, profesor Hrvatskog jezika, koji je od prošle godine predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Zrinko cijeni domaću ljepotu i baštinu, a Rijeka i Kvarner dugo su bili omiljena destinacija obitelji Turalija.

- U Rijeku se uvijek rado vraćam jer smo godinama obiteljski ljetovali u Kostreni, a onda nam je i Rijeka bila redovito i gotovo svakodnevno odredište. S obzirom na ta višegodišnja obiteljska ljetovanja na Kvarneru, imali smo priliku iz prve ruke doživjeti Rijeku i cijelo Primorje kao posebno i drukčije podneblje od Dalmacije, gdje smo do tada tradicionalno najviše ljetovali. Rekao bih da se tih godina dogodila posebna ljubav prema Rijeci i Kvarneru, koja je preživjela i nakon što smo se supruga Sandra i ja rastali, ostavši u više nego dobrim odnosima, pa smo i dalje zajedno sa sinovima znali putovati. Zbog svega i nije bilo teško odlučiti ponovno posjetiti Rijeku - otkriva Zrinko. S obzirom na relativno malu udaljenost između Zagreba i Rijeke, na put su krenuli u limenom ljubimcu.

'Rijeka je drugačije podneblje, njezina bogata povijest i znamenitosti pričaju posebnu priču'

- U Rijeci sam zadnji put bio prošlu nedjelju, u društvu mlađeg sina Tome, koji je imao i specijalan zadatak, s obzirom na to da studira i fotografiju, objektivom ovjekovječiti riječke trenutke. Odlučili smo napraviti jednodnevni izlet jer je Rijeka zbog svoje blizine Zagrebu lako dohvatljivo i prikladno odredište pa i na jedan dan. Inače najradije putujem automobilom jer volim voziti, a i takav način mobilnosti nudi najveću slobodu i rekao bih kreativnost u planiranju i provedbi samog putovanja – sam biraš gdje ćeš i koliko stati, kuda otići i što vidjeti - objasnio je sindikalist. Nakon dolaska u Rijeku uslijedilo je razgledavanje gradskih znamenitosti i lokacija.

- S obzirom na činjenicu da smo se odlučili na jednodnevni izlet, isplanirali smo aktivnosti držeći se stare latinske carpe diem! Po dolasku, prvo smo prošetali predivnim i nezaobilaznim riječkim Korzom, na kojemu dominira Gradski toranj, jedan od simbola Rijeke, čija gradnja potječe još iz srednjega vijeka, a koji je dovršen u 19. stoljeću. Upravo bogata povijest te znamenitosti govori o Rijeci kao o starom lučkom središtu, čiji se korijeni vežu još uz antičko doba. Cjelokupna arhitektura grada govori o stilovima koji su se kroz povijest preklapali i nadovezivali – od gotike, klasicizma i baroka pa sve do tipičnog mediteranskog ugođaja stare gradske jezgre. Zgrade svjedoče i o vladarima koji su oblikovali Rijeku – od Talijana pa do Austrougarske monarhije - pokazuje zavidno znanje o povijesti i arhitekturi grada Turalija pa nastavlja:

- Nakon ugodne kave na Korzu, posjetili smo prekrasnu glavnu gradsku tržnicu, čija arhitektura, ponuda i mirisi budućih delicija ostavljaju bez daha. Oko samog Korza puno je riječkih znamenitosti koje smo obišli uz pomoć internetskog vodiča: Trg Riječke rezolucije i Stendarac, Koblerov trg kojim se ulazi u Stari grad, antička Stara vrata, katedralu sv. Vida, koji je zaštitnik Rijeke, crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije i popularni Kosi toranj - prisjetio se. Kultura i umjetnost veliki su dio identiteta grada, a Rijeka u ponudi ima brojne muzeje.

- Imali smo namjeru posjetiti Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, no bio je zatvoren jer se mijenja postav - inače nedjeljom radi od 12 do 17 sati. Bilo bi zanimljivo da smo mogli usporediti riječki Muzej sa zagrebačkim MSU-om, pogotovo Tomi jer on kao student radi povremeno u zagrebačkom MSU na čuvanju izložbi, tako da ćemo svakako morati ponoviti izlet baš zbog toga. Ipak, utješili smo se posjetom Muzeju grada Rijeke koji je tik do Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u prekrasnoj baroknoj Palači Šećerani, nekadašnjem industrijskom kompleksu. Za razgled cijelog postava treba par sati pa smo odlučili pogledati dio postava i izložbu posvećenu velikom austrijskom slikaru Klimtu, kojeg posebno volim - kaže predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Ako vas privlači povijest ili vjerski turizam, Trsat je nezaobilazna lokacija

- Nakon posjeta muzeju odlučili smo malo ''planinariti'' pa smo Stubama Petra Kružića iz 16. st. pošli na gornji dio grada – na Trsat. Na Trsatu je glasovito hodočasničko središte i franjevački samostan, a gore smo posjetili i Trsatski kaštel s kojeg se pruža pogled na cijeli Kvarnerski zaljev i Rijeku - navodi Zrinko Turalija, kojemu je još jedna atrakcija ostala u lijepom sjećanju.

- Po povratku s Trsata odlučili smo prošetati poznatim lukobranom tzv. molo longom koji je danas dug 1707 metara. Njegova gradnja završena je 1888. godine, a u spomen na povijesne zasluge austrougarske carice u razvoju grada nazvan je Molo Maria Teresa - ističe nekadašnji nastavnik Hrvatskog jezika i priznaje da bi se ponovno vratio u Rijeku.

- Puno je toga što se u Rijeci i okolici da vidjeti, a ne može se sve u jednome danu. Zato ću se uvijek i rado ponovno vraćati. Primjerice, idući put vrijedi obići barem dio tzv. riječkog prstena koji čine predivne šetnice i biciklističke staze. Naravno, i riječke plaže su predivne za kupanje. Posebno dio prema Kostreni ima izvrsne šetnice uz more s nezaboravnim pogledom i plažama koje krase plave zastave - najavio je Zrinko potencijalne sljedeće lokacije za posjet, a s nama je podijelio i zanimljivu priču.

- Na početku upoznavanja s Rijekom, tijekom svih tih godina obiteljskih ljetovanja na plažama Kostrene, primijetio sam jednu naglašenu tradiciju kod mladih ljudi, a to je tetoviranje. Bogatstvo tetovaža i identifikacija mladih na taj način, a koju nisam tih godina primjećivao u tom obimu ni u Zagrebu ni u drugim dijelovima zemlje, ostavili su na mene snažan dojam i stvorili sliku Rijeke kao izrazito urbanog područja, što se na kraju i dan-danas potvrđuje kroz riječku rock scenu, koja je bogata i posebna - primijetio je Turalija, koji i drugima preporuča posjet našoj najvećoj morskoj luci.

- Svakomu preporučujem posjet Rijeci, pogotovo ako može biti višednevni. Ima se što za vidjeti, a na kraju krajeva blizu su i kvarnerski otoci – Cres, Krk, Rab, Lošinj... - koji svaki za sebe pružaju neponovljiv doživljaj - tvrdi. Najbolje vrijeme za posjet Rijeci razlikuje se od čovjeka do čovjeka.

- Rijeka je zanimljiva u bilokoje doba godine, no to ovisi i o onomu što želite dobiti od svog putovanja. Ako, primjerice, hoćete doživjeti poznati riječki Karneval, ili kako Riječani kažu, ako želite doživjeti ''peto godišnje doba'' koje počinje 19. siječnja, onda morate posjetiti Rijeku u prvom i drugom mjesecu kad se Karneval održava. I sam još nisam bio pa je i to još jedan razlog povratka u Rijeku, da se na licu mjesta doživi atmosfera tog jednog od najvećih svjetskih karnevala, koji tih dana diše i živi pod sloganom KREPAT, MA NE MOLAT! - dodaje predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola. Riječani i Riječanke na njega su ostavili pozitivan dojam.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik

- Nikada nisam doživio niti jednu neugodnu situaciju, dapače domaći su izrazito druželjubivi, hoće pomoći oko svega, a svojim lokalnim govornim koloritom samo pojačavaju takav dojam - pohvalio je tamošnje žitelje Turalija.

U završnom dijelu intervjua predsjednika NSZSŠH-a otkrio nam je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima, poput (ne)sklonosti aktivnom odmoru ili pak kojem segmentu pridaje najviše pažnje.

- Moram priznati da baš i nisam ovisnik o aktivnom odmoru, boravku u prirodi, planinarenju, vožnji bicikla, kampiranju i sl. nego više volim obići i vidjeti što više novih lokacija i događanja. Naravno, ovisno o dužini putovanja, uvijek to volim kombinirati s pravim ljetnim odmorom na obali, koji bi se mogao vizualizirati kao boravak (šator ili kamp-kućica) u hladnoj borovoj šumici, blizu prekrasne i nenapučene plaže. Ne volim gužvu i konzumerističko suncobransko-ležaljkašku atmosferu. Dok su djeca bila mala, to je još i moglo proći, no danas mi je najbitniji mir - objašnjava Zrinko. Dotakao se i strasti prema povijesnom segmentu putovanja.

- Uvijek mi je bitno znati povijest lokaliteta koji posjećujem, kontekst razvoja i rasta nekoga grada, no ne do mjere da mi putovanje postane povijesno-znanstvena ekspedicija – sve mora biti u mjeri prikladnoj za ugodno i neopterećeno putovanje. Zbog toga ne volim ni grupna organizirana putovanja na kojima vas se prisiljava da u strogo određeno vrijeme posjetite to i to mjesto ili idete na tu i tu lokaciju. Toga sam se ''nauživao'' tijekom mnogobrojnih maturalnih putovanja na koja sam išao kao razrednik - rekao je.

Turalija, kao i svi, mašta o posebnoj destinaciji koju bi želio posjetiti. - Želja mi je otići ''preko bare'', točnije posjetiti SAD, možda New York za početak. No za to bih volio da mogu imati barem mjesec dana jer svi veliki gradovi ne stanu u par dana - nada se sindikalist, koji je u sklopu rada u školi posjetio brojna mjesta i gradove.

- Kao nastavnik, imao sam mogućnost preko ekskurzija obići malo svijeta. Premda je to velika odgovornost i mnoge kolegice i kolege više uopće i ne pomišljaju da tako putuju, meni je to uvijek bio izazov i prilika da vidim gradove i zemlje u koje inače ne bih mogao otići. Višekratno sam bio u Pragu, koji je doista poseban i prelijep grad, u Rimu... a čak smo jedne godine išli i u Bugarsku, no najviše me se dojmila Barcelona, koju sam dvaput posjetio. Prvi put mi je bilo toliko lijepo, bio sam očaran duhom i atmosferom grada da sam poželio ostati. No onda sam se sjetio da sam razrednik, da me na dogovorenom mjestu čeka moj razred, a kući supruga i sinovi pa sam se naravno morao vratiti. Malo se šalim, no veliki gradovi ostavljaju snažan dojam na mene i mislim da treba puno dana i tjedana da ''uberete'' duh grada. To sam najviše iskusio s Londonom, u kojemu sam svojedobno bio mjesec dana – no i to je bilo prekratko za tako veliki grad - ispričao je i za kraj spomenuo gdje planira u skorijoj budućnosti.

- Ako već ne mogu skoro u Ameriku, volio bih posjetiti Istanbul. O njemu sam puno čitao i čuo da je predivan grad kontrasta, u kojemu se susreću Europa i Azija, i to mi je fascinantno - zaključio je Zrinko Turalija.