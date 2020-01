Rendeli o seksizmu: 'Audicije su bile farsa, jedna je kolegica dobila emisiju zbog velikih grudi'

Nevena Rendeli Vejzović nedavno je nakon 20 godina otišla s HRT-a, a u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list otkrila je kako je napustila televiziju jer je shvatila da više ne može napredovati. Također je kazala i kako je motivacija spala zbog potplaćenosti i načina rada na HRT-u.

Rendeli je u svojoj kolumni za miss7 progovorila i o seksizmu, s kojim se susreće još od tinejdžerskih dana. Kada je imala 16 godina došla je na razgovor za posao na jednoj radio postaji, a direktor je pitao zašto se ne bi prijavila na izbor za miss. Nevena se sa seksizmom susrela i na televiziji, 15 godina kasnije.

- Jednom sam se našla na nekom sastanku s još petero kolega, uglavnom novi šefovi koji su raspravljali o programskoj shemi. Ispred nas na stolu nalazila se naslovnica nekog časopisa s jako zgodnom, mladom curom i nekim debilnim naslovom, kako to uglavnom biva na naslovnicima da bi se privukli čitatelji, a moji kolege su raspravljali što bi toj mladoj curi trebalo ponuditi da radi.

Upala sam na sastanak usred tog razgovora pa sam pokušala loviti konce, i naivno ih pitala o kojoj se emisiji radi kad traže novu voditeljicu. Odgovor je bio, nemamo još emisiju ali bi rado nju imali za voditeljicu, glupavo su mi se smiješili dok je jedan od njih rukama pokazivao svoje oduševljenje njezinim grudima. Njih pet se našlo kako bi komentirali koga bi zvali na sastanak sad kad napokon imaju priliku odlučivati o nečemu, pa su odlučili to iskoristiti najbolje što znaju, za audicije s mladim i zgodnim ženama. Audicije su naravno bila farsa, jer niti je bilo emisija niti je bilo potrebe za novim licima - napisala je Nevena i dodala kako je možda trebala otići s tog sastanka.

- Došla sam razgovarati o svom djelu posla i nakon glupavih pošalica, „joj Rendeli, kaj nas sad gnjaviš s tim dosadnim pitanjima o poslu“, otišla sam i opet sam se osjećala krivom. Kasnije je ta djevojka ipak dobila posao i radila ga je korektno a ja se još uvijek grizem jesam li joj trebala ispričati o sastanku na kojem se odlučivalo o njezinoj sudbini i razlozima zašto je uopće zaposlena - dodala je Rendeli i navela još nekoliko primjera poput onog kad joj je kolega rekao da je prezgodna za jutarnji program i da bi trebala raditi u prime timeu.

- Jednoj mojoj kolegici broje kilograme otkad je stupila na scenu. Te je predebela, te je premršava, te joj je stražnjica prevelika, te su joj grudi premale. I to bez pardona, svi, od medija do kolega. Razgovor o izgledu mene i mojih kolegica nije rijedak u medijskom biznisu. Ima nešto i u specifikumu zanimanja pa se i zato prešutno odobrava, čak i od žena, no najčešće se iza kriterija „uspješnosti“ krije čisti seksizam - zaključila je Rendeli.