Rade Šerbedžija otkrio što misli o štrajku, ali i o svađi Plenkovića i Milanovića

Rade Šerbedžija gostovao je u RTL Direktu gdje je otkrio da se još ne misli umiroviti. U posljednje vrijeme manje glumi, a više pjeva. Kaže da ga najviše veseli život s prijateljima i obitelji.

- Najviše me veseli život koji živim strasno sa svojim prijateljima, familijom. S ljudima ovdje. Čas sam u Hrvatskoj, čas sam okolo negdje, u Americi, Londonu. To me još uvijek drži znatiželjnim, sretnim i zadovoljnim. Završili smo ovu sezonu Ulysses teatra, 23 godine teatra uspješnog, imali divnu publiku, igrali Shakespeara, koncerte. Sutra imam ja zadnji koncert, zadnja predstava u našem teatru. Gosti su mi Livio Morosin, Vlado Kreslin i Damir Urban i moj Zapadni kolodvor bend, kazao je i dodao da se nije puno promijenilo u ovih 20 godina koliko postoji njegovo kazalište.

- Nije se mnogo promijenilo. Mogao bih reći nažalost, ali želim biti skroman čovjek, zadovoljan sam onim što imamo, kako radimo. Teški su ovo uvjeti u kojima radimo, ali velika je ovo stvar. Otvoreni teatar na bilo kojem području, ne samo Hrvatske nego bilo gdje pati od okupacije buke, galame, užasnog tempa života i svega toga što nas okružuje. Tu Brijuni, na malom otoku, jedna stara tvrđava koja je sama po sebi čarobna, teško ju je savladati, često nas prekinu i kiše. Istodobno je tamo teško i predstave držati, ali uspijevamo sve ove godine. Zadovoljan sam onime što smo napravili, imamo jedan sjajan teatar i mnogo zadovoljne publike, rekao je glumac kojeg u inozemstvu najbolje znaju po ulogama Rusa.

- Kako da kažem, već sam umoran od toga, naravno da sam poznati Rus jer sam igrao u nekoliko svjetski poznatih filmova koji su bili među najboljim filmovima tih godina na svijetu. Tako da su se najviše vidjeli, ali više sam igrao drugih uloga u Americi, u svijetu. To nije bitno, uopće nije bitno, rekao je Šerbedžija i osvrnuo se na štrajk glumaca i scenarista u Americi.

- Mislim da je ispravan. Jer neprirodno je to kako se u zadnjih 30 godina rade filmovi u Americi, da su samo plaćene vrhunske zvijezde i to jedna ili dvije uloge u filmu, a svi ostali su loše plaćeni. Nije pravedno. Ne znam kud ide taj svijet, ali izgleda, pošto smo izgubili ravnotežu u ovom svijetu, pogledajte kakve sve imamo u svijetu političare, nema više velikih mislioca, političara, državnika. Svi su to neki činovnici postali i bezimeni ljudi. Nema ni filozofa koji bi objašnjavali svijet, kao da su se svi zavukli u mišje rupe. Umjetna inteligencija je prirodan slijed kud ide ovaj svijet. Počeo se vrtjeti brže nego stari. Izgleda bolje umjetna nego prava, mišljenja je Šerbedžija.

Šerbedžija je komentirao i odnos Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Kaže kako ova zemlja zaslužuje bolje i normalnije odnose čak i kada su različiti svjetonazori u pitanju.

- Treba imati neku ljudskost, poštovanje tuđeg mišljenja, različitosti. Nisam zadovoljan s tim, iako sam na neki način dobar i s jednim i drugim. U pristojnim odnosima. Normalni ljudi normalnije žive i iskreniji su. Političari su uvijek u situaciji da moraju manipulirati i moraju čak i govoriti neke stvari za koje nisu uvjereni da su ispravne i da ih treba govoriti. Politika je opasna stvar. Ja u političare navijam i vjerujem samo onda kada dolazi revolucija i u teškim vremena kada se bore za narod, za zemlju. Onda su to ispravne stvari, ispravne emocije, sve drugo je neka, u današnjem smislu, trgovina i politika, kaže glumac koji uskoro počinje snimati film s Dinom Mustapićem po tekstu Viktora Ivančića.

- Jedna divna priča o tim ljudima moje generacije u bolnicama i staračkim domovima koji dižu revoluciju. Savršen scenarij, otkrio je Rade Šerbedžija.

