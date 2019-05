Prvi povratnički koncert 'Spajsica': 'Loše ozvučenje, trula publika, grozni kostimi'

Spajsice su održale prvi koncert povratničke turneje sinoć u Dublinu pred 75.000 obožavatelja.

Ipak to nije bio doživljaj kojem su se nadali fanovi, iako su Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm i Geri Horner dale su sve od sebe. Naime, na koncertu nije bila Victorija Beckham, a ni ozvučenje nije bilo na nivou, te su se mnogi obožavatelji požalili da ništa ne čuju.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y