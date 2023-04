Prilog RTL-ovog reportera Marka Šiklića dignuo mi je živce zbog same tematike

RTL Danas, utorak // RTL – Ruža

U drugoj polovici središnje informativne emisije RTL-a smjestio se prilog reportera Marka Šiklića koji mi je dignuo živce, ali ne zbog izvedbe kolege Šiklića nego zbog tematike samog priloga. U njemu smo doznali da je u opasnosti Centar za djecu s poteškoćama u razvoju koji se gradi u Pribislavcu (MURID) pored Čakovca, stotinu djece i njihovih roditelja mogu ostati opet bez potrebne skrbi, a dvadesetak stručnjaka završiti na ulici.

Gotovo 80 posto novca za gradnju dala je Europa, no cijena gradnje uslijed inflacije otišla je u nebo i pomrsila račune. Za dovršetak nedostaje još milijun eura. I tu se ja ne mogu ne zapitati kako može doći u pitanje ovakav Centar kada je Europa dala čak 80 posto sredstava? Ravnateljica centra Silvija Pucko kaže da će ona odgovarati ako se ne dovrši gradnja i da će se morati nekako vratiti novci. I kasnije, do trenutka pisanja TV kritike, doznajem da je ista situacija s novim prostorom Hrabrog telefona jer smo pak to vidjeli u "Provjerenom" Nove TV.

Foto: RTL

Njuške s diplomom, utorak//HRT - dvije ruže

Nisam nažalost nikada bio osoba "na ti" sa životinjama, u takvoj obitelji sam odrastao, takva mi je i supruga, ali djeca kao djeca, naravno da priželjkuju životinje. I mislim da nikada bliže da popustim tome da imamo životinju u stanu nisam bio nego za vrijeme emitiranja dokumentarca "Njuške s diplomom" redateljice Mirele Sakoman. Srećom, djeca mi nisu primijetila da je to taj ključni trenutak, iako nisam mogao sakriti svoju razdraganost i oduševljenje. Heroji ovog dokumentarca su mladi labradori Vala, Teran, Jando i Jor te pratimo njihov put od psećeg vrtića, preko života u domu kod socijalizatora, učenja na fakultetu s trenerom i instruktorom, do položenog ispita i naposljetku odlaska u novi dom kod korisnika.

Puno puta sam slušao kako su labradori dobri i pametni psi te kako bi mnogim ljudima s raznim oblicima invaliditeta život bez njih bio nezamisliv, i to je ovaj film vjerno prikazao. Prizori iz njihovog psećeg vrtića otopili bi i najhladnije srce i ja, koji se bojim dodirnuti pse, zaželio sam da se valjam po podu s našim krznenim junacima. Redateljica nije ni svjesna koliko veliki joj je uspjeh reakcija koju je izazvala u meni.

Foto: HRT

U svom filmu – Ivica Propadalo// HTV 2, tri ruže

Kako volim često reći, HR nije novotarija, kako se želi pokazati tim stranim izrazom, jer oduvijek su firme imale kadrovske koje su se bavile točno istim tim stvarima, isto tako ni podcasti u kojima se razgovara s jednom gostom nisu novotarija YouTubea i ostalih digitalnih kanala, upravo to gledamo desetljećima na televizijama. No sve te emisije i podcasti ovise o tome koliko je zapravo dobar i zanimljiv gost, a urednica i voditeljica Tončica Čeljuska ovog je tjedna u svojoj emisiji imala, pokazalo se, čovjeka kao stvorenog za dugi razgovor.

U 35. minuti trajanja razgovora s Ivicom Propadalom počeo sam osjećati nervozu jer sam shvatio da imamo još samo 15 minuta razgovora pred sobom, a u tom trenutku je ispričao kako je nakon odgovornog posla u Ini, u kojoj je bio čak i direktor, napustio taj posao kako bi bio ni manje, ni više nego - slobodni umjetnik! A do tada smo čuli kako mu je čuvena statua Porina bila - prva u životu! Jednako čuvena statua Dore mu je bila - druga! Čuli smo i da je studirao elektrotehniku, a ne neki umjetnički fakultet, nakon turneje i svirki sa Zdravkom Čolićem da je radio u rudniku u blizini svog rodnog Livna. Upoznao sam Ivicu Propadala, ali nisam bio svjestan svih ovih njegovih zavoja u životu i karijeri. Smatrao sam da je jednostavno oduvijek bio umjetnik, da se od ranih dana školovao za umjetnika i da je u srednjoj školi izradio niz skulptura ili tako nešto. Zbilja je bilo inspirativno čuti da je veliki životni zaokret napravio nakon što je dobio prvu nagradu na temelju skica koje je držao po stolovima u Ini po kojima su se razlijevali vino, kave i majoneza. Tri stvari svi moraju zapamtiti iz ovog razgovora s Propadalom: Bog voli hrabre, kada riskiraš i pristupaš prvi put nečemu, moraš pristupiti kao đak prvak i sve proučiti o tome čega se hvataš i treće, bitno se družiti i stalno upoznavati nove ljude.

Foto: HRT

Ples sa zvijezdama// Nova TV, Kaktus

Pripadam u skupinu onih kojima su generalno oduvijek dragi showovi i "Zvijezde pjevaju" i "Plesa sa zvijezdama", ali nikad do kraja nisam prihvatio inkarnaciju "Plesa sa zvijezdama" na Novoj TV, kao što iako obožavam francusku salatu, ne mogu prihvatiti francusku s jabukom. Jabuku u francuskoj u ovom slučaju predstavlja pjesma uz koju parovi plešu, a koja zapravo ne predstavlja taj ples. U ovom Plesu su tako odskakale glazbene podloge uz obje verzije tanga, ona Marca Cuccurina i njegove mentorice Paole Tonković, kao i timski ples skupine predvođene kuharom Marijem Mandarićem koji su također plesali tango. Čak je i član žirija Igor Barberić ustvrdio da su se Paola i Marco izdigli iznad svoje živčane podloge.

Foto: Nova TV

VIDEO Siniša Vuco otvorio nam je vrata svog stana u Venezueli