‘Prije predstave još sam slagao brojeve po stolcima‘

Luda kuća u zagrebačkoj Zvonimirovoj ulici napokon je otvorila svoja vrata svima željnima zabave, kulture i provoda.

Riječ je o privatnom kazalištu kolega glumaca Renea Bitorajca i Branka Đurića Đure koji su već dugo sanjali o vlastitom kazalištu, a sad im se želja napokon i ispunila.

Premijera oduševila

– Oduvijek sam maštao da otvorim svoje kazalište i želju sam, napokon, sa svojim kolegom, i realizirao – otkrio nam je jedan od osnivača Lude kuće, zagrebački glumac Rene Bitorajac.

Prva predstava na repertoaru otvorenja kazališta bila je monodrama srpske glumice Anđelke Prpić “Šta me snađe” koju je režirao upravo Branko Đurić Đuro, a u predstavi glumica utjelovljuje čak dvanaest različitih uloga.

– Svi smo oduševljeni premijerom, publika je odlično reagirala i nakon tog smo se svi još zajedno družili u kazališnom kafiću – opisao je glumac premijernu večer te dodao kako su planovi za otvaranje kazališta započeli prije tri godine i na njima su marljivo radili sve do posljednjeg trenutka.

– Otkad smo zakaparili prostor do danas prošlo je neke tri godine i sad smo napokon sve ostvarili. Još smo do posljednjeg trenutka sve dovršavali. Ja sam, primjerice, prije predstave još slagao brojeve po stolcima. Svi smo u konačnici zadovoljni i uzbuđeni – otkriva glumac. Osim toga, Rene dodaje kako će kazalište raditi punom parom u predstojećim mjesecima, bez obzira na to što je riječ o ljetnoj sezoni.

– I dok sezone u drugim kazalištima završavaju, naša tek počinje. Smatram kako smo još premladi da bismo se upustili u ljetne turneje, ali ono što možemo reći je to da sadržaja tijekom ljeta kod nas neće nedostajati – tvrdi.

Nudi i glazbeni program

Nakon monodrame simpatične glumice iz susjedstva koja će još gostovati kod svojih kolega, Luda kuća priprema i predstavu u kojoj će u glavnim ulogama biti upravo Rene i njegov kolega Igor Mešin.

– Predstavu “Idemo uživo” premijerno smo izveli u Krapini, a 5. svibnja na repertoaru je kod nas u Ludoj kući. Riječ je o jednoj iznimnoj interaktivnoj predstavi punoj smijeha, stand upa i glume – opisuje Rene koji najavljuje odličnu atmosferu u novom kazalištu u kojemu, uz kazališni, neće nedostajati ni glazbeni dio programa.

– Luda kuća zaista nudi široki spektar programa. Osim predstava, bit će i dobre svirke. Koncerte su već najavili grupa Bombaj štampa, kao i mlada glazbenica Mia Dimšić te brojni drugi. Prostor je odličan za intimnije koncerte gdje možda ne stane više tisuća ljudi, ali provod je zagarantiran – zaključuje jedan od omiljenih glumaca.