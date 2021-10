Priča o aktivizmu protiv nuklearnog naoružanja najgledanija je BBC-jeva serija ove godine

Na domaćoj platformi Pickbox u isto se vrijeme sa svjetskom premijerom mogla pogledati serija “Tajna podmornice Vigil”. Ništa niste izgubili ako je niste pogledali odmah, riječ je o klasičnoj BBC-jevoj kriminalističkoj triler-seriji s malo drukčijim motivom pa se svakako treba okrenuti Pickboxu i pogledati ovu novu seriju. biste to učiniti prije svega zbog zanimljive glumačke ekipe, u kojoj prednjači sve traženija britanska karakterna glumica Suranne Jones u glavnoj ulozi detektivke Amy Silve, njezine kolegice i partnerice Kirsten Longacre, koju tumači Rose Leslie, a onda i dva otočka karakterna veterana, Stephen Dillane u ulozi kontraadmirala Shawa te Gary Lewis u ulozi detektiva Colina Robertsona. Već kako to na BBC- ju znaju napraviti, ova priča (u kojoj bi bilo dovoljno i da je ostala na drami britanske nuklearne podmornice HMS Vigil u klasi Vanguard, koja je nastala sredinom 90-ih kao dio nuklearnog programa Trident i koja se nađe u situaciji u kojoj nije sigurna prati li je druga, moguće ruska podmornica) nudi nekoliko slojeva, od osobnih pa sve do geopolitičkih. I ovdje će scenarij ponuditi nekoliko jakih rečenica kojima je cilj dodatno produbiti interes gledatelja, odnosno natjerati ga da razmisli i šire od radnje serije. HMS Vigil nuklearna je podmornica u sastavu Kraljevske mornarice, kojoj je primarna svrha odvraćanje potencijalnog neprijatelja od napada na britanski teritorij. No u doba kada hladnog rata nema već godinama, a interesi svjetskih sila više nisu usmjereni na vojnu nadmoć te se, barem naizgled, više ne razvijaju planovi za brz vojni poraz neprijatelja, stanovnici škotskih naselja u blizini podmorničke baze iz koje isplovljavaju podmornice klase Vanguard teško razumiju da i dalje moraju živjeti u blizini opasnog oružja koje im ipak do neke mjere i ograničava slobodu. situacija privlači i aktiviste, mirovne i ekološke, koji nastoje ishoditi micanje razarajućeg naoružanja iz sastava britanske flote, jer je sve manje jasno zašto je takvo oružje uopće više potrebno.

Koliko može biti opasna prisutnost jednog takvog moćnog borbenog stroja, vidi se u šokan tnoj uvodnoj sceni kada se slučajno zakači mreža koćarice zbog čega ona s posadom bude povučena na dno. Ispod nje prolazi upravo Vigil, no nije jasno tko je vuče na dno. Unatoč upozorenjima Burkea, operatera na sonaru, da bi trebalo izroniti i pomoći brodu u nevolji, borbeni protokol nalaže nešto drugo, a to je – ne reagirati. Burke je uporan i potom smijenjen, a nešto kasnije nađen je mrtav u svojem ležaju. Kontraadmiral Shaw poziva u pomoć lokalnu policiju pa je detektivka Amy Silva poslana na podmornicu. Njezina kolegica Kirsten Longacre istražuje Burkeove kontakte na kopnu te se otvara komplicirana mreža odnosa koja dovodi do zaključka da i na podmornici i na kopnu ima ruskih špijuna. Javno priznanje nečega takvog, jasno, dovelo bi do velikih neugodnosti za Kraljevsku mornaricu pa sve treba riješiti što je moguće tiše i bezbolnije, a pri tome ne naškoditi vojnim interesima koji nalažu logično – potrebno je zadržati što je više moguće naoružanja, ako je moguće upravo tako silovitih kao što je HMS Vigil. Detektivka Silva na podmornici se nađe u uskom prostoru vojne hijerarhije, osobnih odnosa, nacionalnih interesa, činjenice da na brodu doista postoji ruski špijun, zbog čega i sama dolazi u opasnost. A onda je tu i razrada likova, a našlo se prostora i za vezu dviju detektivki koja, međutim, ne remeti njihovu profesionalnost u rješavanju slučaja s mogućim međunarodnim implikacijama. Nekoliko je intrigantnih zanimljivosti vezanih za ovu seriju koje treba spomenuti. Suranne Jones mnogi u nas znaju iz serije “Spasi me” ili iz “Scott&Bailey”. Ali “Tajna podmornice Vigil” svojevrsni je reunion za dvije zvijezde “Igre prijestolja”, Rose Leslie, koja je tumačila lik Ygritte, te Stephena Dillanea, koji je glumio Stannisa Baratheona. Radi se o izvrsnoj izvedbi cijele ekipe, već kako bismo očekivali od nečega što potpisuje BBC. Seriju su jako dobro prihvatile i publika i kritika. je epizodu vidjelo 10,2 milijuna gledatelja, što “Tajnu podmornice Vigil” čini najgledanijom BBC-jevom serijom ove godine. Većina je utjecajnijih britanskih medija izrazito povoljno ocijenila seriju, dok je bilo i onih koji su joj našli zamjerke. A one su očite – serija je gotovo propagandno antinuklearno nastrojena.

I u tome ni mi ne vidimo ništa pretjerano loše te možemo dati svoj glas aktivizmu u seriji, jer i s tim je vrlo zanimljiva te su u njoj križaju dobra kriminalistička priča, triler s naglašenim elementima zavjere s dodatkom visoke tehnologije koju takva podmornica nosi u seriju sama po sebi. Nama koji smo površni poznavatelji takve borbene tehnologije dovoljno je bilo pokazati kako takav stroj izgleda iznutra te na koji se način na njemu živi i s kojim opasnostima, gdje su prikazane i one koje nužno ne moraju biti posljedica nekakve sabotaže. Tako bismo se ‘Tajna podmornice Vigil’ svojevrsni je reunion za dvije zvijezde ‘Igre prijestolja’ – Rose Leslie, koja je tumačila lik Ygritte, te Stephena Dillanea, koji je glumio Stannisa Baratheona priklonili onim pozitivnijim komentarima. K tome, oko serije je izbila jedna kontroverza, opisana uvodna scena, naime, mnoge je podsjetila na sličan stvaran događaj kada je podmornica Kraljevske mornarice HMS Trenchant potopila koćaricu FV Antares također negdje kod obale Škotske. Pobunile su se i obitelji poginulih mornara, no BBC je zanijekao bilo kakvu motiviranost ove serije tim tragičnim događajem. Da će serija biti kvalitetna, moglo se unaprijed zaključiti po autoru Tomu Edgeu, koji potpisuje “Krunu”, te producentu Simonu Heathu, koji je potpisao najgledaniju britansku seriju “Na dužnosti”. ovdje je Edge uspio napraviti atmosferičnu, inteligentnu i napetu seriju koja potiče na novo traženje odgovora na pitanje koje je zbog pandemije koronavirusa ostalo zatomljeno – treba li svijetu naoružanje kao što je nuklearna podmornica s balističkim raketama koja u odsutnosti stvarnog neprijatelja potencijalno stvara više problema nego što ih rješava, odnosno ne pridonosi sigurnosti toliko koliko izaziva napetosti i na vlastitom teritoriju. Pa se tako na kraju i zaključuje da se sve nuklearne supersile slažu da postoje znatno bolji načini da se ostvari utjecaj u svijetu od sredstava nuklearnog odvraćanja, no opet, nitko ne povlači prvi potez prema smanjenju količine takvog oružja niti hoće sve dok takav potez ne bude simultan. Do tada, lokalni političari neće imati takvog utjecaja kao kakav kontraadmiral koji je zapovjednik flote nuklearnih podmornica klase kakva je Vanguard, jer nacionalna je sigurnost pretpostavljena svemu. A ova serija pita upravo radi li se doista o nacionalnoj sigurnosti ili nacionalnoj ugrozi. Pogledajte “Tajnu podmornice Vigil”, možda do zaključka dođete i sami.