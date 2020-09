Pretučen glumac iz domaće sapunice, morat će na operaciju

Srpski glumac Petar Strugar, kojeg hrvatska publika najbolje zna po ulogama u RTL-ovoj seriji "Prava žena", te "Sjenkama nad Balkanom" pretučen je u četvrtak na salašu "Stremen" u mjestu Jakovo, piše Informer. Njega je, navodno, nakon kraće rasprave šakom u glavu udario radnik salaša, a udarac je bio toliko jak da će Strugar morati na operaciju.

Glumac je slučaj prijavio policiji, a kako je rekao Telegrafu, radnik je bio u vidno alkoholiziranom stanju. Na salaš redovito dolazi radi konja, i ništa nije ukazivalo da će doći do incidenta.

U bolnici mu je ustanovljen prijelom nosa i očne šupljine, pa ga zbog toga čeka operacija.Nakon toga je za Blic radnik Ivan G. iznio svoju stranu priče. Kaže kako nije bio alkoholiziran, te da ga je Strugar vrijeđao.

- Ja sam njemu prišao i rekao mu da pokupi konjski izmet koji nikad ne čisti i nalazi se svuda. Nema smisla da tako izgleda salaš. On se uhvatio za prepone i rekao mi: "Hoću, sutra malo". Tu smo ušli u prepirku, on je nosio kacigu... Rekao sam mu kakos e mora čistiti, a on mi je poručio: "Smrdiš!". Normalno, kad sam od pola 7 ujutro tu i radim. Dogodio se fizički kontakt, al' kako je nosio kacigu sigurno nije mogao imati ikakvu povredu. Glumac je, pa voli glumiti. Policija je poslije umiješana, dao sam izjavu, dao je i on. Slijedi postupak - zaključuje Ivan.