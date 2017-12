Prepoznajete li našeg poznatog pjevača u društvu Djeda Božićnjaka?

Naš poznati pjevač raskošnog vokala Jacques Houdek s obožavateljima je na Facebooku podijelio dragu uspomenu iz djetinjstva. Objavio je fotografiju na kojoj s braćom upoznaje Djeda Božićnjaka.

- Na ovoj fotografiji imam 6 godina, a pored mene su dva moja starija brata - Tihomir i Tomislav. Nalazimo se u firmi kod mame na svečanoj priredbi i preuzimanju poklona od djedice, jer smo, naravno, bili jako dobri i znamo da će on to nagraditi! Ne sjećam se puno detalja, ali pamtim ono iskreno, dječje, preveliko uzbuđenje jer smo ga konačno upoznali - njega, Djeda Mraza, glavom i bradom! Mene su, zamislite, u to vrijeme zvali "MALIK", i to ne samo zato što sam najmlađi u obitelji, nego sam doista bio sitan i nisam baš volio papati, vjerovali ili ne! Ovo mi je jedna od najdražih fotografija iz djetinjstva, jer nije zarobila samo sliku i osjećaj tog momenta, nego mi danas direktno opisuje kakvo smo predivno djetinjstvo imali, iako su se roditelji oduvijek borili u životu i nikada im nije bilo lako - mi to zaista nikada nismo osjetili. Bili smo točno ovakvi, kao na ovoj slici - presretni. Hvala vam, mama i tata, na tome! Život nas ponekad odvede u nekim pravcima koje možda nismo očekivali, pa je danas sve drugačije, no, eto, nama ostaju ove lijepe uspomene zauvijek, to nam baš nitko ne može uzeti... Memories... like the corners of my mind...- napisao je Jacques na Facebooku.