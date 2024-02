Preminuo poznati pjevač nakon teške bolesti: 'Borbu s rakom vodio je s milošću i hrabrošću'

Country pjevač Toby Keith preminuo je u 62. godini, objavljeno je u priopćenju. - Toby Keith preminuo je mirno sinoć 5. veljače, okružen svojom obitelji. Borbu s rakom vodio je s milošću i hrabrošću. Molimo poštujte privatnost njegove obitelji u ovom trenutku, stoji u posljednjoj Instagram objavi na njegovom službenom profilu.

Pjevač je bolovao od raka želuca koji mu je dijagnosticiran 2021. godine, a borbu s bolesti nazvao je "iscrpljujućom". - Prošao sam kroz kemoterapije, zračenja i operacije. Došao sam do točke kada sam u redu sa svime što bi se moglo dogoditi - kazao je ranije.

Imao je karijeru dužu od 30 godina i milijune obožavatelja koji su uživali u njegovim hitovima poput "Made in America", "How Do You Like Me Now" i "I Love This Bar". Iza njega ostale su supruga Tricia Lucus i troje djece, kćeri Shelley Covel Rowland i Krystal Keith te sin Stelen. Imao je i četvero unučadi.

Rodom iz Oklahome, radio je na naftnim poljima i kao poluprofesionalni igrač američkog nogometa prije nego što se 1990-ih probio kao glazbenik. Njegov debitantski singl "Should've Been a Cowboy", objavljen 1993., postao je hit broj jedan.

Objavio je 19 studijskih albuma, dva božićna albuma i pet kompilacijskih albuma. Više od 60 njegovih pjesama našlo se na Billboardovoj ljestvici 'Hot Country Songs'. Keithove pjesme često su spominjale domoljubne teme, a često je znao svirati na raznim događajima za američke predsjednike poput Baracka Obame i Donalda Trumpa, prenosi BBC.

